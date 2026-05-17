Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului

Artista din Republica Moldova, Irina Rimes, a scris un mesaj dur cu privire la punctajul scăzut acordat de Republica Moldova României. Irina Rimes a cerut ca lista ca lista juraților să fie făcută publică.
Sursă foto: Facebook / Irina Rimes
Daiana Rob
17 mai 2026, 11:39, Social
„Vreau să văd publică lista juriului din Republica Moldova! Aș vrea să canalizăm hate-ul online către niște persoane, 7 la număr, dacă nu mă înșel, și nu către o întreagă națiune, care, sunt sigură că a votat altfel. Moldova iubește România!”, se arată în mesajul publicat, duminică, de faioasa cântăreață.

În postarea sa de pe Instagram, Rimes l-a felicitat pe Cristian Tarcea, cu numele său de scenă, Monoir, producătorul român care a creat, dar și contribuit la versurile piesei „Bangaranga”, a DAREI, artista care a câștigat Eurovisionul din partea Bulgariei.

„Un alt motiv de mândrie a fost că trofeul a fost luat de o piesă produsă de un producător de la noi. Român care a produs multe hituri și cu siguranță știți cel puțin două piese produse de el de succes național și internațional”, se arată în mesajul de apreciere transmis de Rimes.

Reamintim că, sâmbătă noapte, în finala de la Eurovision, Alexandra Căpitănescu, concurenta României s-a clasat pe locul al treilea, cu piesa sa „Coke Me”, pisă de dragoste, despre a te lăsa „sufocat” de dragostea celuilalt.

Cu toate acestea, deși este un scor deosebit de bun obținut de artista româncă, au existat controverse în jurul votului acordat din partea juraților Moldovei, care i-au acordat piesei „Coke Me” doar 3 puncte, ceea ce a stârnit din partea României, cât și a Republicii Moldova. 

