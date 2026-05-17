Prima pagină » Social » Ce boli ascund ochii roșii și iritați. Care sunt cele mai grave greșeli pe care le fac oamenii

Ce boli ascund ochii roșii și iritați. Care sunt cele mai grave greșeli pe care le fac oamenii

Ochii roșii și iritați pot ascunde boli care pot duce, netratate corespunzător, chiar la cataractă sau glaucom. Medicii au explicat care sunt cele mai grave greșeli pe care le fac oamenii.
Ce boli ascund ochii roșii și iritați. Care sunt cele mai grave greșeli pe care le fac oamenii
Foto: pixabay.com
Cosmin Pirv
17 mai 2026, 09:46, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Medicul Bianca Pașca, oftalmolog la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, explică cum afectează alergiile sănătatea ochilor.

„Hipersensibilitatea ocularǎ apǎrutǎ în urma unei reacții exagerate a sistemului imun la contactul cu diverşi alergeni poate apǎrea sub mai multe forme clinice. Pleoapele, conjunctiva şi corneea sunt cel mai des implicate, iar afecțiunile care pot apǎrea sunt reprezentate de conjunctivitǎ alergicǎ, kerato-conjunctivitǎ sau blefaro-conjunctivitǎ. Alergiile apar aproape întotdeauna la ambii ochi şi astfel creazǎ disconfort, debuteazǎ brusc şi afecteazǎ calitatea vieții”, susține medicul.
Specialistul spune că cele mai frecvente simptome oculare ale alergiilor sunt mâncarimea intensǎ, umflarea pleoapelor, lacrimarea abundentǎ, senzația de corp strǎin sau arsurǎ, clipitul des și ochii roşii,injectați.

Tratamentul simptomatic constǎ în administrarea de antihistaminice, antiinflamatoare steroidiene, lacrimi artificiale.

Adesea se asociazǎ cu rinitǎ alergicǎ şi astfel apare secreție nazalǎ abundentǎ, nas înfundat, strǎnut.

Cum diferențiem o alergie de o infecție?

Oflalmologul explică, pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, că alergia ocularǎ apare la ambii ochi, în timp ce infecția ocularǎ debuteazǎ sau poate fi localizatǎ la un singur ochi.

De asemenea, secreția produsǎ în cazul alergiilor este apoasǎ, transparentǎ, în timp ce în cazul infecțiilor aceasta este mai densǎ, muco-purulentǎ, galben-verzuie.

Medicul atrage atenția că existǎ cazuri când conjunctivita alergicǎ se complicǎ cu o infecție bacterianǎ, cel mai frecvent prin frecarea ochiului şi o igienǎ necorespunzǎtoare a mâinilor.

Bianca Pașca spune care sunt cele mai grave greșeli pe care le fac oamenii când au ochii iritați:
-Frecarea ochiului- acest lucru determinǎ eliberare de histaminǎ şi amplificǎ disconfortul local.
-Comprese cu ceai-acestea pot irita suplimentar zona periocularǎ şi nu aduc beneficii.
-Administrarea picǎturilor cu antibiotic fǎrǎ recomandarea unui medic oftalmolog.
-Continuarea purtǎrii lentilelor de contact.

Consultați un specialist

Medicul spune că, în general, alergiile oculare sunt autolimitate, au caracter sezonier, recurent și nu afecteazǎ vederea pe termen lung.

„Sunt totusi situații când pot apǎrea complicații serioase, prin folosirea prelungită a corticosteroizilor. Pacienții pot dezvolta cataractǎ sau chiar glaucom. Este important sǎ solicitați sfatul şi prescripția unui medic oftalmolog sau alergolog pentru a beneficia de un tratament corect în funcție de severitate şi sǎ nu apelați la automedicație”, sunt recomandările specialistului.

 

Recomandarea video

Ce îți place și ce detești la București? Răspunde la sondaj
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Finala Eurovision 2026. Cine este marele câștigător și pe ce loc s-a clasat România
Gandul
Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: ,,Nu poți face..''
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
Libertatea
Detaliul mai puțin cunoscut despre Alexandra Căpitănescu, după succesul istoric de la Eurovision
CSID
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia