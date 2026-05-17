Neamț: S-au furat parazăpezile de pe calea ferată. Un bărbat a fost reținut

Potrivit IPJ Neamț, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi au găsit în locuințele a două persoane din Târgu-Neamț 52 parazăpezi.

Acestea ar fi fost furate în noaptea de 14 spre 15 mai, de lângă calea ferată, din compunerea secției secundare Pașcani-Târgu Neamt.

În urma cercetărilor făcute, s-a stabilit că un bărbat de 39 de ani, din localitatea Timișești, ar fi furat 52 de parazăpezi, pe care le-ar fi dus cu o căruță la casa celor două persoane.

În urma probatoriului administrat, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 39 de ani, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infractiunii de furt calificat.