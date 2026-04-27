Scandal între Ucraina și Israel: Rusia vinde grâul furat al Ucrainei către Tel Aviv, la prețuri mici

Astăzi, și presa americană a reacționat. Jurnalistul Axios, Barack Ravid, scrie că o sursă diplomatică ucraineană de rang înalt i-a spus că, dacă nava Panormitis, care transportă grâu furat din teritoriile ucrainene ocupate, intră în portul Haifa și își descarcă totul, acest lucru va duce la o criză în relațiile bilaterale dintre Ucraina și Israel.
„Urmărim această nouă navă și nu o vom lăsa să treacă. Dacă i se va permite să acosteze și să descarce, vor exista consecințe, în special pentru legăturile noastre bilaterale”, a declarat sursa diplomatică ucraineană.
Sursa diplomatică ucraineană a adăugat: „Dacă această navă și încărcătura sa nu sunt respinse, ne rezervăm dreptul de a implementa o gamă completă de răspunsuri diplomatice și juridice internaționale”.
Sursa ucraineană a declarat că Israelul „a ignorat practic” cererile cu privire la nava precedentă care a descărcat grâu furat în portul Haifa.
„Sincer, aceasta pare o palmă peste față, având în vedere bunăvoința strategică pe care Ucraina a manifestat-o - de la desemnarea IRGC drept terorist până la incriminarea antisemitismului”, a declarat sursa.
„Profitul de pe urma încărcăturii furate ar trebui să fie sub demnitatea Israelului”, a declarat sursa diplomatică ucraineană.