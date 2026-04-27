Scandal între Ucraina și Israel: Rusia vinde grâul furat al Ucrainei către Tel Aviv, la prețuri mici

O anchetă Haaretz dezvăluie cum cereale furate din teritoriul ocupat din Ucraina au fost vândute Israelului. Profiturile operațiunii dubioase ar finanța războiul lui Putin, scriu jurnaliștii.
Sursă foto: Pexels
Sorina Matei
27 apr. 2026, 14:51, Știri externe
Conform informațiilor obținute de Haaretz, patru transporturi de cereale ucrainene furate au fost deja descărcate în Israel în acest an. O altă navă suspectă a ajuns în Golful Haifa duminică dimineață și își așteaptă rândul pentru a intra în port.
Ucraina a subliniat într-o declarație oficială că este inacceptabil ca Israelul să permită importul de grâu furat de pe terotoriile sale.
Când armata rusă a invadat teritoriile în februarie 2022, Putin a preluat controlul asupra unor zone din țară, inclusiv asupra unora dintre principalele teritorii de cultivare a cerealelor din Ucraina, considerată și Grânarul Europei, relatează Haaretz. Fermierii din teritoriile ocupate au mărturisit că grâul a fost furat din fermele abandonate în timpul luptelor și că fermierii care au rămas acolo au fost forțați să lucreze cu autoritățile de ocupație.
Rusia vinde grâul la prețuri semnificativ mai mici decât prețul pieței.
Kievul estimează că până în prezent au fost furate cel puțin 15 milioane de tone de grâu. Doi cumpărători israelieni de cereale au confirmat pentru Haaretz că grâul furat din Ucraina este vândut în Israel. Haaretz a documentat mai multe astfel de transporturi ilegale.

Astăzi, și presa americană a reacționat. Jurnalistul Axios, Barack Ravid, scrie că o sursă diplomatică ucraineană de rang înalt i-a spus că, dacă nava Panormitis, care transportă grâu furat din teritoriile ucrainene ocupate, intră în portul Haifa și își descarcă totul, acest lucru va duce la o criză în relațiile bilaterale dintre Ucraina și Israel.

„Urmărim această nouă navă și nu o vom lăsa să treacă. Dacă i se va permite să acosteze și să descarce, vor exista consecințe, în special pentru legăturile noastre bilaterale”, a declarat sursa diplomatică ucraineană.

Sursa diplomatică ucraineană a adăugat: „Dacă această navă și încărcătura sa nu sunt respinse, ne rezervăm dreptul de a implementa o gamă completă de răspunsuri diplomatice și juridice internaționale”.

Sursa ucraineană a declarat că Israelul „a ignorat practic” cererile cu privire la nava precedentă care a descărcat grâu furat în portul Haifa.

„⁠⁠Sincer, aceasta pare o palmă peste față, având în vedere bunăvoința strategică pe care Ucraina a manifestat-o ​​- de la desemnarea IRGC drept terorist până la incriminarea antisemitismului”, a declarat sursa.

„Profitul de pe urma încărcăturii furate ar trebui să fie sub demnitatea Israelului”, a declarat sursa diplomatică ucraineană.

Recomandarea video

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
Gandul
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Culisele licitațiilor pentru autostrăzi. Ce reclamă firmele care se bat pe A7 și A8: 13 contestații în același timp
Libertatea
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CSID
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Promotor