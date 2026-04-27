Scandal între Ucraina și Israel: Rusia vinde grâul furat al Ucrainei către Tel Aviv, la prețuri mici

Conform informațiilor obținute de Haaretz , patru transporturi de cereale ucrainene furate au fost deja descărcate în Israel în acest an. O altă navă suspectă a ajuns în Golful Haifa duminică dimineață și își așteaptă rândul pentru a intra în port.

Ucraina a subliniat într-o declarație oficială că este inacceptabil ca Israelul să permită importul de grâu furat de pe terotoriile sale.

Ucraina Când armata rusă a invadat teritoriile în februarie 2022, Putin a preluat controlul asupra unor zone din țară, inclusiv asupra unora dintre principalele teritorii de cultivare a cerealelor din, considerată și Grânarul Europei, relatează Haaretz. Fermierii din teritoriile ocupate au mărturisit că grâul a fost furat din fermele abandonate în timpul luptelor și că fermierii care au rămas acolo au fost forțați să lucreze cu autoritățile de ocupație.

Rusia vinde grâul la prețuri semnificativ mai mici decât prețul pieței.

tone de grâu Haaretz Kievul estimează că până în prezent au fost furate cel puțin 15 milioane de. Doi cumpărători israelieni de cereale au confirmat pentru Haaretz că grâul furat din Ucraina este vândut în Israel.a documentat mai multe astfel de transporturi ilegale.

Astăzi, și presa americană a reacționat. Jurnalistul Axios, Barack Ravid, scrie că o sursă diplomatică ucraineană de rang înalt i-a spus că, dacă nava Panormitis, care transportă grâu furat din teritoriile ucrainene ocupate, intră în portul Haifa și își descarcă totul, acest lucru va duce la o criză în relațiile bilaterale dintre Ucraina și Israel.

„Urmărim această nouă navă și nu o vom lăsa să treacă. Dacă i se va permite să acosteze și să descarce, vor exista consecințe, în special pentru legăturile noastre bilaterale”, a declarat sursa diplomatică ucraineană.

Sursa diplomatică ucraineană a adăugat: „Dacă această navă și încărcătura sa nu sunt respinse, ne rezervăm dreptul de a implementa o gamă completă de răspunsuri diplomatice și juridice internaționale”.

Sursa ucraineană a declarat că Israelul „a ignorat practic” cererile cu privire la nava precedentă care a descărcat grâu furat în portul Haifa.

„⁠⁠Sincer, aceasta pare o palmă peste față, având în vedere bunăvoința strategică pe care Ucraina a manifestat-o ​​- de la desemnarea IRGC drept terorist până la incriminarea antisemitismului”, a declarat sursa.

„Profitul de pe urma încărcăturii furate ar trebui să fie sub demnitatea Israelului”, a declarat sursa diplomatică ucraineană.