Israel oprește descărcarea unei nave cu cereale rusești suspectate că provin din Ucraina ocupată

O dispută diplomatică între Ucraina și Israel capătă o nouă dimensiune după ce o companie israeliană a decis să suspende descărcarea unei nave încărcate cu cereale despre care Kievul susține că ar fi fost sustrase din teritorii ucrainene ocupate de Rusia, transmite Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
30 apr. 2026, 13:37, Știri externe

Compania importatoare israeliană Zenziper a anunțat că a amânat descărcarea cargoului, invocând „circumstanțele” create în jurul transportului. Nava, identificată drept Panormitis și înregistrată sub pavilion Panama, ar fi transportat peste 6.200 de tone de grâu și aproximativ 19.000 de tone de orz. Ministerul de Externe al Ucrainei a salutat decizia, considerând-o un semnal că presiunile diplomatice și demersurile legale încep să producă efecte. „Este un semnal clar pentru operatori, armatori și guverne: nu cumpărați cereale ucrainene furate”, a transmis ministrul de externe Andrii Sybiha, citat de Euronews.

Nava se îndepărtează de portul Haifa

Potrivit datelor de monitorizare maritimă, nava Panormitis a părăsit zona portului Haifa, deplasându-se cu aproximativ 9 noduri, iar destinația finală nu este cunoscută în acest moment. Zenziper ar fi transmis că furnizorul rus va trebui să identifice un alt port unde să descarce marfa, în condițiile în care suspiciunile privind proveniența cerealelor au generat controverse.

Kievul continuă monitorizarea transporturilor

Autoritățile ucrainene au precizat că vor continua să urmărească traseul navei și să avertizeze asupra oricăror operațiuni comerciale care implică acest transport. Kievul susține că Rusia exportă cereale din zonele ocupate, ceea ce ar reprezenta o încălcare a dreptului internațional. Incidentul vine după ce Ucraina a cerut oficial Israelului să rețină o navă suspectată că transportă cereale furate, escaladând tensiunile diplomatice dintre cele două state. În replică, autoritățile israeliene au afirmat că nu au primit suficiente dovezi și au acuzat Kievul de „diplomație pe rețelele sociale”. Până la momentul publicării, autoritățile israeliene și compania implicată nu au oferit un punct de vedere oficial suplimentar.

