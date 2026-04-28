Libanul acuză Israelul de „ecocid” după distrugerile din războiul 2023–2024

Ministrul mediului din Liban, Tamara El Zein, a calificat impactul acestor acțiuni drept „ecocid”, într-un document care analizează perioada octombrie 2023 – decembrie 2024. Raportul, realizat de National Council for Scientific Research Lebanon și citat de The Guardian, arată că intervențiile militare au „remodelat peisajul fizic și ecologic” al sudului țării, afectând păduri, terenuri agricole, resurse de apă și ecosisteme marine.

„Amploarea și caracterul intenționat al acestor distrugeri constituie un act de ecocid”, a afirmat oficialul libanez, subliniind că efectele depășesc sfera mediului și afectează direct securitatea alimentară și sănătatea publică.

„Ecocid”: Păduri distruse și agricultură afectată

Potrivit datelor incluse în raport, aproximativ 5.000 de hectare de pădure au fost distruse, inclusiv zone importante pentru biodiversitate. Alte peste 2.100 de hectare de livezi – printre care plantații de măslini și citrice – au fost afectate. Sectorul agricol a suferit pierderi semnificative, estimate la sute de milioane de dolari, atât prin distrugerea infrastructurii, cât și prin scăderea producției. De asemenea, solul a fost contaminat în anumite zone, iar episoadele de poluare a aerului au fost raportate pe arii extinse, dincolo de zonele direct lovite. Raportul evaluează impactul total la aproximativ 25 de miliarde de dolari, incluzând pagube materiale, pierderi economice și costuri de reconstrucție. Autoritățile libaneze cer sprijin internațional pentru refacerea mediului, argumentând că amploarea distrugerilor depășește capacitatea țării de a interveni singură.

Reacția Israelului și impactul pe termen lung

Un purtător de cuvânt al Israel Defense Forces a declarat că armata este conștientă de potențialul impact asupra mediului și că acționează pentru a minimiza efectele asupra civililor și mediului. În paralel, organizații independente atrag atenția că unele concluzii ale raportului ar putea fi deja depășite, având în vedere continuarea confruntărilor și noile distrugeri din regiune. Experții în mediu avertizează că efectele conflictelor armate asupra naturii pot persista ani sau chiar decenii. În cazul Libanului, degradarea ecosistemelor ar putea afecta nu doar biodiversitatea, ci și stabilitatea economică și socială a regiunii. Raportul readuce în atenție o dimensiune mai puțin expusă sau discutată a războaielor: costul ecologic, care se resimte mult timp după încetarea luptelor.