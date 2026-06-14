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Elveția: Primele rezultate arată că elvețienii resping inițiativa de a limita populația

Primele rezultatele ale referendumului privind limitarea populației la 10 milioane arată că elvețienii resping aceasă inițiativă susținută principalul de partidul de dreapta.
Elveția: Primele rezultate arată că elvețienii resping inițiativa de a limita populația
Sursa foto: Hepta
Ioana Târziu
14 iun. 2026, 14:17, Știri externe
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Elvețienii resping inițiativa ce vrea limitarea populației la 10 milioane, potrivit AP.

Primele rezultate ale referendumului arată că alegătorii elvețieni se împotrivesc acestei inițiative.

Partidul Popular Elvețian, partid populist, a stârnit și a alimentat sentimentul anti-migrație de-a lungul anilor, în special în ceea ce privește afluxul de lucrători din Uniunea Europeană vecină.

„O rană autoprovocată”

Criticii numesc oferta o rană autoprovocată. Aceștia spun că boom-ul migrației din ultima generație a adus forță de muncă și competențe străine în sectoare precum sănătatea, finanțele, industria farmaceutică și tehnologia. Unii se tem, de asemenea, că propunerea, dacă va fi aprobată, va slăbi legăturile esențiale cu Bruxelles-ul. UE este principalul partener comercial al Elveției, potrivit sursei.

Aproape 54% din alegători resping inițiativa

Rezultatele preliminare comunicate de guvernul federal au arătat că aproape 54% dintre alegători au respins propunerea. Prezența la vot a depășit 57% la nivel național. Rezultatele erau încă în așteptare pentru multe dintre cele 26 de cantoane ale Elveției.

Partidul Popular Elvețian a propus măsura „inițiativei de sustenabilitate”. Acesta a afirmat că infrastructura, locuințele, programele sociale, resursele naturale și modul de viață elvețiene au fost afectate de creșterea demografică.

Referendumurile în Elveția

Democrația elvețiană oferă alegătorilor un cuvânt de spus direct în procesul de elaborare a politicilor prin intermediul referendumurilor. Acestea au loc de obicei de patru ori pe an. Majoritatea buletinelor de vot sunt exprimate prin poștă, iar votul în persoană se încheie duminică la prânz, ora locală, mai arată sursa.

Un vot majoritar „da” ar obliga guvernul elvețian să ia măsuri pentru a limita populația până în 2050.

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