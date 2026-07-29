Un avion F-16 al Ucrainei s-a prăbușit în timpul unei misiuni de interceptare. Pilotul s-a catapultat și a supraviețuit

Pilotul a reușit să se catapulteze în siguranță și primește îngrijiri medicale, au anunțat miercuri autoritățile militare de la Kiev.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis, printr-un comunicat publicat pe Telegram, că unul dintre avioanele de vânătoare F-16 s-a prăbușit în timp ce executa o misiune pe linia frontului.

Potrivit armatei ucrainene, aeronava participa la o operațiune de interceptare a unor ținte aeriene rusești în momentul în care a apărut o defecțiune tehnică. În urma incidentului, pilotul a decis să se catapulteze, scrie Reuters.

Militarul a fost recuperat în siguranță de echipele de intervenție și transportat la o unitate medicală pentru investigații și tratament. Autoritățile au precizat că viața acestuia nu este în pericol.

Autoritățile investighează cauza incidentului

Forțele Aeriene au anunțat că specialiștii au fost trimiși la locul prăbușirii pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Deocamdată, oficialii ucraineni nu au oferit detalii suplimentare privind natura defecțiunii tehnice și nici nu au indicat dacă există suspiciuni că aeronava ar fi fost lovită de forțele ruse.

Ancheta urmează să stabilească toate cauzele care au dus la pierderea avionului de luptă.

Ucraina a primit avioanele de la aliații NATO

Avioanele F-16 reprezintă unul dintre cele mai importante echipamente militare primite de Ucraina din partea aliaților occidentali pentru consolidarea apărării aeriene în războiul cu Rusia.

Kievul a primit aeronave de fabricație americană din partea mai multor state membre NATO, printre care Olanda și Danemarca, după luni de pregătire a piloților și a personalului tehnic.

Introducerea F-16 în dotarea Forțelor Aeriene ucrainene a fost considerată un pas important pentru creșterea capacității de apărare împotriva atacurilor aeriene și a rachetelor lansate de Rusia.

Incidentul de miercuri reprezintă un nou test pentru flota de F-16 a Ucrainei, însă faptul că pilotul a reușit să se salveze este considerat un aspect esențial în desfășurarea anchetei privind cauzele accidentului.