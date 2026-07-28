Speculațiile privind identitatea piloților de F-16 sunt false. Identitatea militarilor rămâne clasificată din motive de securitate

Potrivit reprezentanților bazei aeriene, mesajele distribuite pe rețelele sociale, care fac referire la presupusa identitate a unui pilot și la scenarii privind modul de desfășurare a serviciului de alarmă, nu au nicio bază reală.

„Înțelegem curiozitatea și dorința publicului de a cunoaște și de a felicita militarii implicați în misiuni, însă identitatea acestora nu este publică”, transmit reprezentanții Bazei 86 Aeriene, într-o postare pe Facebook.

Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea subliniază că păstrarea confidențialității identității piloților reprezintă o măsură de securitate operațională, prin care este protejat atât personalul militar, cât și familiile acestora de eventuale presiuni, hărțuire sau amenințări.

De asemenea, Baza 86 precizează că nedivulgarea informațiilor privind numele piloților, programul serviciilor, tacticile și procedurile de intervenție respectă standardele NATO și regulile de securitate operațională (OPSEC), astfel de informații putând fi exploatate de potențiali adversari.

Alocarea piloților, exclusiv pe baza competențelor, certificării și planificării

Reprezentanții unității resping și speculațiile privind existența unor favoruri sau decizii arbitrare în desemnarea echipajelor pentru misiuni. Potrivit acestora, alocarea piloților pentru Serviciul de Luptă Permanent se face exclusiv pe baza competențelor, certificării operaționale și a planificării riguroase a activității de zbor, în conformitate cu legislația aeronautică.

Baza 86 Aeriană reamintește că misiunile de apărare a spațiului aerian al României sunt desfășurate permanent, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, de aeronavele F-16 Fighting Falcon și de personalul navigant și tehnic al unității.

Totodată reprezentanții bazei îi îndeamnă pe cetățeni să manifeste spirit critic față de informațiile distribuite pe rețelele sociale și să consulte exclusiv sursele oficiale pentru informații privind activitatea Forțelor Aeriene Române.