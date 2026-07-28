Ce măsuri ia Ministerul Sănătății în timpul grevei din sistemul de sănătate

Potrivit ministerului, măsura are ca obiectiv asigurarea accesului pacienților la servicii medicale și prevenirea eventualelor disfuncționalități generate de proteste.

„Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică să monitorizeze activitatea medicală din unitățile sanitare din teritoriu, în contextul acțiunilor sindicale, și să raporteze urgent orice incident sau situație de criză care poate afecta continuitatea serviciilor medicale pentru pacienți”, se arată în comunicatul instituției transmis marți.

Ministerul precizează că respectă dreptul constituțional al angajaților de a organiza acțiuni sindicale și susține că dialogul social rămâne principalul instrument pentru identificarea unor soluții.

Înaintea protestului au fost purtate discuții

Reprezentanții instituției afirmă că, înaintea protestelor, au purtat discuții cu partenerii sociali și au formulat propuneri pentru noua lege a salarizării. Printre acestea se numără majorarea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență de la 20% la 30%, introducerea unui program-pilot de salarizare pe criterii de performanță pentru personalul medical din spitalele publice, revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase, reconfigurarea coeficienților de salarizare și stabilirea unei perioade de tranziție pentru aplicarea noilor prevederi.

Ministerul Sănătății a inițiat un memorandum pentru deblocarea a peste 7000 de posturi în unitățile sanitare publice, măsură care are ca scop reducerea deficitului de personal și consolidarea capacității sistemului medical.

„Ministerul Sănătății va continua dialogul cu organizațiile sindicale și cu toți partenerii implicați, cu responsabilitate și deschidere, pentru identificarea celor mai bune soluții pentru personalul medical și pentru pacienți. Prioritatea Ministerului Sănătății rămâne asigurarea continuității asistenței medicale și protejarea accesului populației la servicii medicale, inclusiv în contextul desfășurării acțiunilor sindicale”.

Federația SANITAS a declanșat, marți, greva generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate și de asistență socială. Sindicaliștii cer o lege a salarizării corectă, negociată cu organizațiile sindicale, care să elimine diferențele dintre categoriile profesionale și să nu ducă la scăderea veniturilor. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la grevă.