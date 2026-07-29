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Cutremurul puternic din Japonia, soldat cu 13 decese, a fost urmat de peste 100 de replici

Cutremurul cu magnitudinea de 7,1, care a lovit sudul Japoniei și care a provocat 13 morți, a fost urmat de peste 100 de replici. Echipele de salvare continuă să caute eventuali supraviețuitori sub dărâmături.
Cutremurul puternic din Japonia, soldat cu 13 decese, a fost urmat de peste 100 de replici
Sursa foto: Mediafax Foto
Diana Nunuț
29 iul. 2026, 20:47, Social
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Regiunea Kyushu din sud-vestul Japoniei a înregistrat peste 100 de replici de când a fost lovită marți de un cutremur puternic, în urma căruia cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața.

Potrivit BBC, mai multe persoane se află în stare de stop cardiac, un termen adesea folosit în rapoartele preliminare din Japonia înainte ca decesul să fie confirmat oficial.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a avertizat că salvarea celor blocați este „cu adevărat o cursă contra cronometru”.

După seismul cu magnitudinea de 7,1, Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA) îndeamnă locuitorii să fie atenți la posibilitatea unor replici puternice, a raportat postul public de televiziune NHK.

„În următoarea săptămână, în special în următoarele două-trei zile, dorim ca oamenii să fie atenți la posibile cutremure cu o intensitate seismică maximă de 7”, a declarat un reprezentant al JMA, potrivit sursei citate.

Una dintre clădirile cele mai grav afectate a fost centrul comercial Aeon Mall din Kashima, unde o parte a etajului al doilea s-a prăbușit.

În cadrul operațiunilor desfășurate în Kumamoto, au fost mobilizați peste 4.500 de militari japonezi.

Evacuări msaive în urma seismului

Autoritățile au cerut evacuarea a aproximativ 260.000 de locuitori din prefectura Kumamoto, iar poliția a înregistrat 386 de apeluri de urgență privind clădiri prăbușite și persoane care aveau nevoie de ajutor.

De asemenea, peste 36.000 de locuințe au rămas fără curent electric.

În plus, mai multe drumuri au fost fisurate, iar circulația feroviară de mare viteză a fost suspendată imediat după seism, după ce mai mulți pasageri au fost răniți.

Cutremurul a avut loc marți, în regiunea vestică Kumamoto, la aproximativ 900 km sud-vest de Tokyo, la ora locală 16:27.

Japonia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind situată pe „Cercul de Foc” al Pacificului, unde se produce aproximativ 20% din totalul cutremurelor cu magnitudinea de cel puțin 6.0 la nivel mondial.

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