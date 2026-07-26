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Trei cutremure în mai puțin de șase ore în România. Cel mai puternic a avut magnitudinea 3,5

Zona seismică Vrancea a fost activă în noaptea de sâmbătă spre duminică, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) înregistrând trei cutremure produse la interval de câteva ore.
Trei cutremure în mai puțin de șase ore în România. Cel mai puternic a avut magnitudinea 3,5
Sursa foto: INCDFP
Oana Antipa
26 iul. 2026, 08:14, Social
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Cel mai puternic dintre acestea a avut magnitudinea 3,5 și s-a produs la o adâncime de aproape 148 de kilometri.

Cel mai puternic seism s-a produs după ora 2:30

Potrivit datelor publicate de INCDFP, cel mai important dintre cele trei cutremure a avut loc duminică, 26 iulie, la ora 02:35, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul a avut magnitudinea 3,5 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 147,7 kilometri, specifică seismelor intermediare din această regiune.

Cutremurul a fost localizat la aproximativ 56 de kilometri est de Brașov, 57 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri nord de Ploiești, 73 de kilometri sud de Focșani și 91 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Alte două seisme, înainte și după cutremurul principal

Cu aproximativ trei ore înainte, sâmbătă, 25 iulie, la ora 23:20, un alt cutremur a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Acesta a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la adâncimea de 89 de kilometri. Potrivit INCDFP, seismul s-a produs în apropierea municipiilor Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești.

Ulterior, la ora 04:52, un al treilea cutremur a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, de această dată în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la o adâncime de 18,8 kilometri. Seismul a fost localizat în apropierea municipiilor Focșani, Buzău, Brăila, Galați, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Bârlad.

Vrancea rămâne cea mai activă zonă seismică din România

Seria de cutremure nu este neobișnuită pentru zona Vrancea, considerată cea mai activă regiune seismică din România și una dintre cele mai importante din Europa din punct de vedere tectonic. Majoritatea seismelor produse aici sunt de intensitate redusă și nu provoacă pagube materiale, însă sunt atent monitorizate de specialiști deoarece această zonă generează cele mai puternice cutremure resimțite pe teritoriul țării.

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