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MApN: Resturi de dronă și de rachetă interceptoare, descoperite în Buzău și Brăila

Echipele Ministerului Apărării Naționale au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării,vineri, a unei drone de către o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române. Resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost găsite în județele Buzău și Brăila. Nu sunt victime și nici pagube materiale.
MApN: Resturi de dronă și de rachetă interceptoare, descoperite în Buzău și Brăila
Imagini de la fața locului. Sursa foto: Prefectura Buzău
Laura Buciu
24 iul. 2026, 20:41, Politic
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Potrivit MApN, resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina, județul Buzău, iar un crater și rămășițe ale unei rachete aer-aer au fost descoperite în zona Tătaru, județul Brăila.

Ministerul precizează că nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale.

Perimetrele au fost securizate, iar fragmentele rezultate în urma interceptării au fost ridicate pentru expertizare.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, vineri, la ora 09.39, o țintă aeriană care evolua la o distanță de aproximativ 20 km est de Sulina.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

La ora 11.02, una dintre cele două aeronave ale Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o în zona localității Padina, din județul Buzău.

Au fost luate toate măsurile de siguranță necesare pentru ca angajarea țintei să aibă loc exclusiv deasupra unor zone nelocuite, eliminând orice risc pentru populație.

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