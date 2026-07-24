Surse Reuters, despre drona de la Buzău: „În această parte a lumii, Rusia este cea care atacă”

„Se desfășoară o anchetă pentru a stabili originea dronei. Însă, în această parte a lumii, Rusia este cea care a lansat atacul”, a declarat o sursă din Armata Română pentru Reuters.

Publicația a relatat detaliile oferite de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și generalul Gheorghe Maxim, în cadrul conferinței de presă susținute de MApN, care au precizat că originea sau scopul dronei nu au fost încă identificate, dar și că momentan ancheta este în desfășurare.

Cu toate acestea, vizual, drona a fost identificată de pilot ca fiind una Shahed, de model Genran-2.

Publicația a mai precizat că fragmentele dronei au căzut pe un câmp de grâu, dar nu au provocat pagube sau răniți, potrivit declarațiilor date de prefectul județului Buzău.

Potrivit Reuters, încălcările spațiului aerian de pe flancul estic al NATO au alimentat îngrijorările potrivit cărora granițele alianței sunt expuse riscului, pe fondul războiului care face ravagii între Rusia și Ucraina.

România are o frontieră terestră de 560 de kilometri cu Ucraina. Țara noastră a semnalat încălcări ale spațiului său aerian de către drone rusești de când Moscova a început să atace porturile ucrainene de-a lungul Dunării, după începerea invaziei din Ucraina, în februarie 2022.

Atacurile rusești în Odesa s-au intensificat

De asemenea, Generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării a mai precizat că atacurile rusești împotriva regiunii Odesa din Ucraina s-au intensificat înaintea sezonului de recoltare, exercitând presiune pe rutele cheie de energie și comerț din Marea Neagră.

În timpul în care drona a intrat în spațiul aerian al țării, regiunea Odesa era supusă unui atac cu rachete de croazieră rusești de tip „Banderol”, potrivit relatărilor publicației ucrainene Kyiv Post.

Alte publicații internaționale precum Euronews, dar și ziare din Asia și Orientul Mijlociu au precizat că este pentru prima dată când țara noastră distruge o dronă aflată în propriul spațiu aerian, dar și că incientul pare să fie un nou episod al tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

De asemenea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a reacționat și ea cu privire la incident, subliniind că „spațiul aerian european a fost încă odată încălcat”, felicitând, totodată și Armata Română pentru doborârea dronei.