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Comandamentul Aerian al NATO de la Ramstein oferă detalii despre drona doborâtă în Buzău: 4 avioane F16 ridicate, sub comanda și controlul NATO. Cine a dat autorizația de angajare?

Cea mai importantă bază NATO din Europa oferă primele detalii oficiale despre incidentul de vineri dimineață, în care o dronă a fost doborâtă după ce a pătruns în spațiul aerian al României. Alianța precizează că intervenția a fost coordonată sub comandă și control NATO și a implicat două aeronave F-16 românești și două avioane Eurofighter italiene.
Comandamentul Aerian al NATO de la Ramstein oferă detalii despre drona doborâtă în Buzău: 4 avioane F16 ridicate, sub comanda și controlul NATO. Cine a dat autorizația de angajare?
Luiza Moldovan
24 iul. 2026, 18:33, Știrile zilei
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Comandamentului Aerian al NATO de la baza Ramstein din Germania arată, printr-un comunicat oficial, că în dimineața zilei de 24 iulie, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești și două avioane Eurofighter ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru identificarea dronei care zbura în apropierea spațiului aerian al României.

„Autorizație NATO de angajare (doborâre a dronei)”

Foto NATO

Potrivit Alianței, după ce drona a intrat în spațiul aerian românesc, aeronavele aflate sub comandă NATO au primit aprobarea de a interveni, iar ținta a fost doborâtă.

Drona a fost identificată prompt, iar după ce a intrat în spațiul aerian românesc, mijloacele NATO au primit autorizație de angajare.

La scurt timp după aceea, amenințarea a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Acest efort multinațional combinat subliniază modul în care NATO este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene, 24/7, pentru a proteja teritoriul nostru și a ne proteja poporul.

„O operațiune multinațională”

Foto NATO

În comunicat, NATO descrie intervenția drept o operațiune multinațională și afirmă că aceasta demonstrează capacitatea Alianței de a răspunde rapid amenințărilor aeriene și de a proteja spațiul aerian aliat.

Alianța mai arată că incidentul are loc în contextul consolidării capacităților de apărare antidronă ale statelor membre:

„Acest efort internațional arată că NATO e pregătit și capabil să reacționeze la orice potențială amenințare”.

În acest sens, NATO menționează că România a achiziționat sistemul MEROPS, destinat interceptării dronelor de mici dimensiuni.

NATO precizează că o investigație privind incidentul este în desfășurare și că se află în contact permanent cu autoritățile române.

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât în premieră o dronă intrată ilegal în spațiul aerian al României, aparatul prăbușindu-se într-o zonă agricolă nelocuită din sudul județului Buzău, în apropierea localității Padina. Acesta reprezintă primul incident în care armata română interceptează și distruge în mod direct o dronă care a pătruns pe teritoriul național.

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