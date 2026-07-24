Comandamentului Aerian al NATO de la baza Ramstein din Germania arată, printr-un comunicat oficial, că în dimineața zilei de 24 iulie, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești și două avioane Eurofighter ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru identificarea dronei care zbura în apropierea spațiului aerian al României.

„Autorizație NATO de angajare (doborâre a dronei)”

Potrivit Alianței, după ce drona a intrat în spațiul aerian românesc, aeronavele aflate sub comandă NATO au primit aprobarea de a interveni, iar ținta a fost doborâtă.

„Drona a fost identificată prompt, iar după ce a intrat în spațiul aerian românesc, mijloacele NATO au primit autorizație de angajare.

La scurt timp după aceea, amenințarea a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Acest efort multinațional combinat subliniază modul în care NATO este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene, 24/7, pentru a proteja teritoriul nostru și a ne proteja poporul.

„O operațiune multinațională”

În comunicat, NATO descrie intervenția drept o operațiune multinațională și afirmă că aceasta demonstrează capacitatea Alianței de a răspunde rapid amenințărilor aeriene și de a proteja spațiul aerian aliat.

Alianța mai arată că incidentul are loc în contextul consolidării capacităților de apărare antidronă ale statelor membre:

„Acest efort internațional arată că NATO e pregătit și capabil să reacționeze la orice potențială amenințare”.

În acest sens, NATO menționează că România a achiziționat sistemul MEROPS, destinat interceptării dronelor de mici dimensiuni.

NATO precizează că o investigație privind incidentul este în desfășurare și că se află în contact permanent cu autoritățile române.