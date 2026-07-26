Premii de peste 8,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce reporturi îi așteaptă pe români la tragerile de duminică

Interesul jucătorilor este alimentat și de câștigurile importante acordate la extragerile precedente, când au fost înregistrate peste 19.000 de bilete câștigătoare.

Peste 45 de milioane de lei la categoria I la Loto 6/49

Loteria Română organizează duminică noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce extragerile de joi, 23 iulie, au adus peste 19.000 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 2,43 milioane de lei.

Cel mai mare report este înregistrat la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a ajuns la peste 45,12 milioane de lei, echivalentul a peste 8,61 milioane de euro.

La jocul Noroc este disponibil un report cumulat de peste 3,48 milioane de lei, adică peste 664.800 de euro.

Reporturi importante și la Joker, Noroc Plus și Loto 5/40

Și jocul Joker continuă să ofere o miză considerabilă. La categoria I, reportul depășește 2,56 milioane de lei, respectiv peste 489.500 de euro.

La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la peste 496.200 de lei, în timp ce la Loto 5/40 reportul la categoria I depășește 792.700 de lei. Tot la acest joc, categoria a II-a are un report de peste 92.700 de lei.

La Super Noroc, reportul cumulat aflat în joc este de peste 331.000 de lei, echivalentul a peste 63.200 de euro.

Câștiguri consistente la extragerea precedentă

Pe lângă reporturile consistente, extragerile de joi au adus și mai multe premii importante.

La Joker, un jucător a câștigat peste 534.900 de lei la categoria a II-a. Biletul câștigător a fost achiziționat online, prin platforma joaca.loto.ro.

Un alt premiu important a fost acordat la Noroc, unde un bilet jucat la o stație de plată parteneră a adus un câștig de peste 155.000 de lei la categoria a II-a.

Totodată, la Loto 6/49, categoria a II-a a înregistrat trei bilete câștigătoare, fiecare recompensat cu câte 117.682,45 lei. Două dintre acestea au fost validate în agenții loto din Giurgiu și Caracal, iar al treilea a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro.

Interes ridicat înaintea noilor extrageri

Valoarea reporturilor și numărul mare de câștiguri acordate la extragerile anterioare sunt de așteptat să mențină interesul ridicat al jucătorilor pentru tragerile de duminică, în special pentru Loto 6/49, unde premiul principal depășește pragul de 8,6 milioane de euro.