Trageri Speciale Loto ale Verii 2026. Premii suplimentate și report de peste 7,5 milioane de euro la Loto 6/49

Loteria Română organizează duminică, 12 iulie, Tragerile Speciale Loto ale Verii, eveniment pentru care fondurile de câștiguri au fost suplimentate la cele mai populare jocuri. În plus, jucătorii au șansa de a câștiga premii de milioane de lei, cel mai mare report fiind înregistrat la Loto 6/49, unde premiul la categoria I depășește 7,5 milioane de euro.

Fonduri suplimentate pentru Tragerile Speciale Loto ale Verii

Cu ocazia Tragerilor Speciale Loto ale Verii, Loteria Română a anunțat suplimentarea fondurilor de câștiguri la categoria I:

100.000 de lei la Loto 6/49 ;

la ; 50.000 de lei la Joker ;

la ; 25.000 de lei la Loto 5/40.

Report de peste 39,7 milioane de lei la Loto 6/49

Pe lângă fondurile suplimentate, Loteria Română pune în joc reporturi consistente: