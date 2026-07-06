Un jucător a dat lovitura la Noroc: peste 4 milioane de lei. Marele premiu la Loto 6/49 a rămas neatins

Numărul câștigător la Noroc a fost 6231313. Un singur bilet a obținut premiul de categoria I, în valoare de 4.074.855,36 de lei, echivalentul a aproximativ 800.000 de euro.

Loteria Română nu a anunțat deocamdată unde a fost jucat biletul câștigător și nici dacă acesta a fost cumpărat dintr-o agenție sau prin intermediul unei platforme online.

Numerele extrase la Loto pe 5 iulie

Numerele câștigătoare extrase duminică au fost:

Loto 6/49: 19, 36, 5, 43, 26, 46

Noroc: 6231313

Joker: 19, 8, 21, 40, 45 + 13

Noroc Plus: 115430

Loto 5/40: 16, 8, 40, 20, 7, 1

Super Noroc: 704760.

Report de peste 39 de milioane de lei la Loto 6/49

Marele premiu de la Loto 6/49 nu a fost câștigat. La categoria I s-a acumulat un report de 39.034.911,20 lei.

Fondul total de câștiguri al jocului Loto 6/49 a ajuns la peste 40,69 milioane de lei.

La categoria a II-a, unde sunt necesare cinci dintre cele șase numere extrase, au existat 11 bilete câștigătoare. Fiecare jucător va primi câte 39.546,80 lei.

Alți 837 de participanți au ghicit patru numere și au câștigat câte 519,73 lei, iar 15.807 bilete au primit premiul fix de 50 de lei pentru trei numere corecte.

Premii importante și la celelalte categorii Noroc

Pe lângă premiul de peste patru milioane de lei de la categoria I, doi jucători au câștigat câte 31.002,12 lei la categoria a III-a a jocului Noroc.

La categoria a IV-a au fost înregistrate 27 de câștiguri a câte 2.296,45 lei, iar 243 de bilete au obținut câte 510,32 lei la categoria a V-a.

Reportul pentru categoria specială N-3 a trecut de 2,87 milioane de lei, iar cel de la categoria N+3 a ajuns la peste 55.000 de lei. Fondul total de câștiguri la Noroc a fost de peste 7,52 milioane de lei.

Aproape 400.000 de bilete au fost jucate la Loto 6/49

Pentru extragerea de duminică au fost cumpărate 398.623 de bilete la Loto 6/49, care au inclus peste 926.000 de variante de joc.

Încasările pentru Loto 6/49 au fost de peste 7,41 milioane de lei. La Noroc au fost înregistrate 179.337 de bilete și încasări de peste un milion de lei.

Pentru Joker au fost jucate peste 116.000 de bilete, iar la Loto 5/40 au participat peste 40.000 de bilete.

Când are loc următoarea extragere Loto

Următoarele trageri regulate Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor avea loc joi, 9 iulie.

Jocurile se închid joi la ora 16:00 în agențiile Loto și la ora 15:30 pentru biletele cumpărate online. Tragerile sunt programate de la ora 18:30.