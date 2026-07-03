Report uriaș la Loto 6/49: peste 7 milioane de euro îi așteaptă pe jucători la extragerea de duminică

La tragerea de duminică, la categoria I a jocului Loto 6/49 este în joc un report de peste 37,72 milioane de lei, echivalentul a peste 7,02 milioane de euro.

Premii importante și la celelalte jocuri

Și celelalte jocuri organizate de Loteria Română oferă reporturi consistente.

La Noroc, reportul cumulat depășește 7,10 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, reportul este de peste 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro), iar la categoria a II-a se află în joc peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro).

La Noroc Plus, reportul la categoria I depășește 372.500 de lei (peste 71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro), iar la Super Noroc reportul cumulat a ajuns la peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).

Când au loc tragerile

Noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor avea loc duminică, 5 iulie, de la ora 18.30.

Ultimele trageri

Joi au fost acordate peste 18.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,7 milioane de lei.

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 s-a câștigat în data de 25 iunie 2023 la categoria I a jocului.

Premiul a fost în valoare de 50.096.011,76 de lei, echivalentul a peste 10,10 milioane de euro.

Biletul a fost jucat la o agenție din Sectorul 6 din București