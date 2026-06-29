Report de peste 7 milioane de euro la Loto 6/49

Potrivit Loteriei Române, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report de peste 36,85 milioane de lei, echivalentul a peste 7,03 milioane de euro.

Și la jocul Noroc se menține un report cumulat impresionant, de peste 6,99 milioane de lei (aproximativ 1,33 milioane de euro).

Premii importante și la Joker și Noroc Plus

La Joker, categoria I pune în joc un report de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro), iar la categoria a II-a reportul depășește 218.200 de lei (aproximativ 41.600 de euro).

La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 356.700 de lei, adică peste 68.000 de euro.

Reporturi și la Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, categoria I înregistrează un report de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro).

La Super Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 302.600 de lei, echivalentul a aproximativ 57.700 de euro.

Noile trageri loto vor avea loc joi, 2 iulie.