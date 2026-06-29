Report de peste 7 milioane de euro la Loto 6/49

Potrivit Loteriei Române, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report de peste 36,85 milioane de lei, echivalentul a peste 7,03 milioane de euro.
Și la jocul Noroc se menține un report cumulat impresionant, de peste 6,99 milioane de lei (aproximativ 1,33 milioane de euro).
La Joker, categoria I pune în joc un report de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro), iar la categoria a II-a reportul depășește 218.200 de lei (aproximativ 41.600 de euro).
La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 356.700 de lei, adică peste 68.000 de euro.
La Loto 5/40, categoria I înregistrează un report de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro).
La Super Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 302.600 de lei, echivalentul a aproximativ 57.700 de euro.
Noile trageri loto vor avea loc joi, 2 iulie.