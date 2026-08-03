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Report uriaș la Loto 6/49: peste 9,3 milioane de euro îi așteaptă pe jucători la extragerea de joi, 6 august

Loteria Română organizează joi, 6 august, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I, la Loto 6/49, reportul este de peste 9,34 de milioane de euro.
Report uriaș la Loto 6/49: peste 9,3 milioane de euro îi așteaptă pe jucători la extragerea de joi, 6 august
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Petronela Dumitrescu
03 aug. 2026, 17:08, Social
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Loteria Română organizează joi, 6 august, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 49 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro).

La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 3,79 milioane de lei (peste 722.300 de euro).

La Joker, premiul de categoria I depășește 3,22 milioane de lei (peste 614.500 de euro). De asemenea, la categoriile a II-a și a III-a se înregistrează reporturi de peste 91.200 de lei fiecare.

La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 561.200 de lei (peste 106.900 de euro).

Pentru Loto 5/40, premiul de categoria I a ajuns la peste 80.400 de lei, iar la Super Noroc reportul cumulat depășește 355.800 de lei (peste 67.800 de euro).

La extragerile de duminică, 2 august, au fost acordate peste 24.300 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,44 milioane de lei.

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 s-a câștigat în data de 25 iunie 2023 la categoria I a jocului.

Premiul a fost în valoare de 50.096.011,76 de lei, echivalentul a peste 10,10 milioane de euro.

Biletul a fost jucat la o agenție din Sectorul 6 din București

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