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Report de peste 8,61 milioane de euro la Loto 6/49. Noi trageri au loc duminică

Loteria Română organizează duminică, 26 iulie, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi au fost acordate peste 19.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,43 milioane de lei.
Report de peste 8,61 milioane de euro la Loto 6/49. Noi trageri au loc duminică
sursa foto: pixabay
Andrei Rachieru
24 iul. 2026, 08:37, Social
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Cel mai mare premiu este pus în joc la Loto 6/49, unde reportul la categoria I a ajuns la peste 45,12 milioane de lei, echivalentul a peste 8,61 milioane de euro.

Și la celelalte jocuri sunt disponibile premii importante. La Noroc, reportul cumulat depășește 3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro), iar la Joker, la categoria I, reportul este de peste 2,56 milioane de lei (aproximativ 489.500 de euro).

La Noroc Plus, categoria I, este în joc un report de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro). La Loto 5/40, reportul la categoria I depășește 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a este de peste 92.700 de lei. La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).

La tragerile de joi au fost înregistrate și câștiguri importante. La Joker, categoria a II-a, un bilet jucat online pe a adus un premiu de 534.906,02 lei. La Noroc, categoria a II-a, un bilet jucat la o stație de plată parteneră a fost recompensat cu 155.050,32 lei.

Totodată, la Loto 6/49, categoria a II-a, au fost acordate trei câștiguri, fiecare în valoare de 117.682,45 lei. Două dintre biletele câștigătoare au fost jucate în agenții loto din Giurgiu și Caracal, iar al treilea a fost achiziționat online.

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