După explozia de pe Dunăre, Apele Române mobilizează excavatoare de 60 de tone și barje cu piatră | Ce se întâmplă acum la stânca Pârjoaia

Operațiunea de urgență declanșată pe Dunăre pentru creșterea debitului de apă către Centrala Nucleară de la Cernavodă intră într-o etapă nouă, anunță „Apele Române”.

După detonarea controlată a stâncii Pârjoaia, autoritățile au mobilizat utilaje grele și barje pentru a continua intervenția în zona exploziei.

Potrivit unei informări publicate de Administrația Națională „Apele Române”, în perimetrul unde a avut loc detonarea au fost trimise două excavatoare de 35 și 60 de tone, echipate cu picon, care sparg mecanizat roca rămasă după explozie.

De ce este spartă din nou stânca

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, operațiunea are rolul de a produce suficient material de piatră care va fi încărcat în barje și folosit la lucrările hidrotehnice din zonă.

„Se piconează și se sparge mecanizat în zona exploziei ca să avem suficient material pentru încărcătura barjelor”, se arată în comunicarea ANAR.

Tot acolo a fost poziționat și un greifer plutitor, iar prima barjă urmează să fie încărcată cu aproximativ 500 de metri cubi de rocă.

În cursul serii este programată și încărcarea unei a doua barje.

În paralel, două barje încărcate cu anrocamente (blocuri mari de piatră folosite în lucrări hidrotehnice) au fost trimise din Galați către zona intervenției – una e deja în marș, iar cealaltă urmează să plece în timpul nopții.

Unde au loc lucrările

Apele Române acționează în zona stâncii Pârjoaia, pe sectorul Dunării unde, duminică, Armata Română a executat explozii controlate pentru a modifica curgerea apei.

Intervenția face parte din planul de redirecționare a unei cantități mai mari de apă dinspre brațul Bala către Dunărea Veche, de unde este alimentată Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Dragajele continuă pe Dunărea Veche

În paralel cu lucrările la stânca detonată, Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) continuă operațiunile de dragaj pe Dunărea Veche, pentru îmbunătățirea circulației apei.

Întregul proiect a fost demarat în contextul nivelului extrem de scăzut al Dunării, care a redus semnificativ debitul ce ajunge pe brațul ce alimentează centrala de la Cernavodă.

Autoritățile încearcă astfel să crească volumul de apă care ajunge în zonă și să asigure funcționarea în condiții de siguranță a reactoarelor nucleare.