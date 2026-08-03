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Ce sunt „comunitățile de energie”? Conceptul care unește consumatorii

Coaliția de Energie Comunitară anunță, luni, lansarea „Comunităților de Energie”, un proiect prin care cetățenii, autoritățile și IMM-urile pot gestiona energia regenerabilă mai eficient.
Ce sunt „comunitățile de energie”? Conceptul care unește consumatorii
Daiana Rob
03 aug. 2026, 18:05, Social
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„În esență, o comunitate de energie permite mai multor persoane sau organizații să investească împreună în producerea de energie regenerabilă și să împartă beneficiile generate. În loc ca fiecare consumator să suporte singur costurile unei investiții și volatilitatea pieței de energie, membrii comunității împart investiția, riscurile și câștigurile”, arată Coaliția de Energie Comunitară, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, conceptul presupune distribuirea costurilor de investiții în Energie între membrii mai multor societăți, acces mai ușor la programe de finanțare și fonduri europene în domeniul energiei, dar și o stabilitate mai mare în fața fluctuațiilor prețurilor la energie.

Pentru că energia este produsă și gestionată local, membrii beneficiază de prețuri mai stabile și mai predictibile decât cele dictate de piețele angro.

Modelul este deja susținut la nivel european și reprezintă una dintre direcțiile strategice pentru tranziția energetică, deoarece pune cetățeanul în centrul sistemului energetic și permite ca valoarea economică generată de producerea energiei să rămână în comunitate.

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