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Oficial de la Bruxelles despre starea de alertă energetică din România: „Nu există niciun risc imediat privind securitatea aprovizionării”. Ce măsuri ar putea lua Comisia

Comisia Europeană transmite, printr-o declarație a unul purtător de cuvânt la solicitarea reporterului Mediafax, că monitorizează situația din România și regiunea extinsă a Europei de Sud-Est, ale căror capacități de producție a energiei electrice sunt afectate de secetă, și dă asigurări că în prezent nu există niciun risc imediat al unei penurii.
Oficial de la Bruxelles despre starea de alertă energetică din România: „Nu există niciun risc imediat privind securitatea aprovizionării”. Ce măsuri ar putea lua Comisia
Mădălina Prundea
03 aug. 2026, 18:12, Economic
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Executivul de la Bruxelles este la curent cu situația din România și este pregătit să inițieze, dacă este cazul, o discuție regională care să implice statele membre cele mai afectate pentru a facilita schimbul de informații și a coordona orice răspunsuri operaționale sau politice necesare, potrivit răspunsului transmis pentru Mediafax.

Solicitarea a fost transmisă în contextul în care România se află, din 1 august, în stare de alertă energetică după închiderea unuiea dintre cele două unități nucleară de la Cernavodă și în timp ce riscă oprirea celei de-a doua, după scăderea semnificatică a debitelor Dunării. Cele două reactoare, cu o capacitate instalată de 1.400 MW, asigură, în condiții normale de funcționare aproximativ 20% din producția de energie a României.

Răspunsul a venit la scurt timp după ce premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a anunțat ultimele măsuri și concluzia discuțiilor cu marile companii consumatoare de energie pentru a reduce, voluntar sau printr-un mecanism legal, consumul de curent.

„Suntem în contact cu autoritățile naționale și cu ENTSO-E”

„Monitorizăm îndeaproape situația securității aprovizionării cu energie electrică în Ungaria, România și în regiunea extinsă a Europei de Sud-Est, având în vedere valul de căldură și seceta actuale. Arhitectura UE privind securitatea aprovizionării cu energie electrică atribuie responsabilități unor actori specifici, printre care se numără operatorii de sisteme de transport și statele membre. Suntem în contact cu autoritățile naționale și cu ENTSO-E, primind în permanență actualizări cu privire la situație. În acest stadiu, nu există niciun risc imediat privind securitatea aprovizionării”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei, la solicitarea Mediafax.

„Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația și este pregătită să convoace o reuniune ad-hoc a Grupului de coordonare pentru energie electrică. În funcție de evoluția situației, aceasta ar putea lua forma unei discuții regionale care să implice statele membre cele mai afectate pentru a facilita schimbul de informații și a coordona orice răspunsuri operaționale sau politice necesare”, a conchis oficialul de la Bruxelles, pentru Mediafax.

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