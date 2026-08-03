Un nou focar de variolă ovină lovește România | Boala intratabilă a fost descoperită în Iași

Un nou focar de variolă ovină a fost confirmat în localitatea Popești, județul Iași, unde aproximativ 600 de oi sunt afectate de boală.

Proprietarul fermei a observat primele semne și a anunțat medicul veterinar, care a alertat Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Animalele au fost verificate încă din 28 iulie, iar de atunci exploatația se află sub supraveghere strictă.

Oile nu mai pot fi scoase din fermă, iar autoritățile au decis sacrificarea întregului efectiv, măsură obligatorie pentru limitarea răspândirii virusului.

Noul caz apare într-un moment dificil pentru zootehnia românească.

Din cauza focarelor de pestă a micilor rumegătoare și variolă ovină și caprină, Uniunea Europeană a suspendat exporturile de animale vii din România.

Ce este variola ovină

Variola ovină este o boală virală gravă provocată de un virus din genul Capripoxvirus, aceeași familie din care face parte și virusul variolei caprine.

Boala afectează în principal oile și caprele, iar în unele situații pot fi îmbolnăvite și anumite bovine, însă nu se transmite la om.

Virusul atacă pielea, mucoasele și ganglionii limfatici, provoacă febră ridicată, stare de apatie, secreții nazale și oculare, iar ulterior apar noduli și leziuni caracteristice pe piele.

Animalele pot refuza hrana, slăbesc rapid și, în formele severe, pot muri, în special mieii și exemplarele tinere.

De ce este atât de contagioasă

Virusul se transmite foarte ușor prin contactul direct între animale, prin secreții nazale și salivă, dar și prin furaje, apă, echipamente, mijloace de transport sau haine contaminate.

În plus, poate supraviețui mult timp în cruste desprinse de pe leziunile pielii și în mediul înconjurător, ceea ce îl face dificil de eliminat dintr-o fermă.

Din acest motiv, odată confirmat un focar, autoritățile impun imediat restricții de circulație și sacrificarea animalelor infectate și a celor expuse virusului, pentru a împiedica răspândirea bolii către alte exploatații.

Există tratament?

Nu există un tratament antiviral specific pentru variola ovină.

Medicii veterinari pot administra doar tratamente de susținere pentru reducerea complicațiilor, însă acestea nu elimină virusul.

Principalele metode de combatere rămân izolarea focarelor, sacrificarea animalelor afectate, dezinfecția fermelor și restricțiile de mișcare.

În unele țări unde boala este endemică se utilizează vaccinuri, însă în cazul apariției unui focar, măsurile sanitar-veterinare sunt considerate cea mai eficientă metodă de limitare a epidemiei.

Autoritățile le reamintesc crescătorilor că orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar, deoarece intervenția rapidă este esențială pentru prevenirea extinderii virusului în alte ferme.