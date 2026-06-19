DNA: Șefii DSVSA Arad, acuzați că au plătit servicii fictive și au ascuns un focar de leucoză bovina

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva mai multor angajați ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, într-un dosar care vizează presupuse fapte de abuz în serviciu și corupție.

Sub control judiciar pentru 60 de zile au fost plasați Marcel Roșu, director executiv al DSVSA Arad, Gheorghe Cioban, director executiv adjunct, și medicul veterinar Marin-Casian Paven.

În același dosar au fost inculpați Ancuța-Maria Ardelean, șef al Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul instituției, precum și reprezentantul unei societăți comerciale, acuzat de dare de mită.

Plăți lunare pentru un medic veterinar care nu ar fi lucrat

Potrivit procurorilor, în perioada august 2024 – decembrie 2025, conducerea DSVSA Arad ar fi aprobat plata a câte 10.000 de lei lunar către o societate care concesionase activități sanitar-veterinare în Circumscripția Vladimirescu.

Anchetatorii susțin că beneficiarii plăților știau că medicul veterinar desemnat de societate nu și-ar fi desfășurat activitatea și nici nu s-ar fi prezentat la sediul circumscripției în perioada respectivă.

DNA estimează că prejudiciul produs instituției se ridică la 170.000 de lei.

În același timp, societatea comercială ar fi beneficiat de un folos patrimonial necuvenit în aceeași valoare.

Conform contractului, firma avea obligația de a asigura zilnic activitatea unui medic veterinar cu program complet pentru exploatațiile din zonă.

Acuzații privind ascunderea unui focar de leucoză bovină

Un alt capăt al anchetei vizează modul în care ar fi fost gestionat un caz de leucoză bovină descoperit la o fermă din județul Arad.

Procurorii susțin că, în februarie 2026, directorul executiv al DSVSA Arad ar fi cunoscut existența unui rezultat pozitiv la această boală, însă nu ar fi dispus măsurile legale pentru declararea focarului.

Potrivit DNA, lipsa intervenției ar fi putut favoriza răspândirea bolii și ar fi pus în pericol sănătatea publică.

Anchetatorii susțin că societatea comercială vizată ar fi evitat astfel restricțiile care ar fi fost impuse în cazul declarării oficiale a focarului.

În mod normal, după confirmarea bolii, autoritățile ar fi trebuit să declare focarul și să aplice măsurile prevăzute de legislația sanitar-veterinară, inclusiv sacrificarea animalelor afectate.

Procurorii afirmă că, în schimb, au fost efectuate noi testări care ar fi condus la rezultate negative.

Acuzații de luare și dare de mită

DNA mai susține că, în martie 2026, directorul executiv adjunct al DSVSA Arad ar fi primit de la reprezentantul unei firme o sumă de bani în bancnote de 100 de euro.

Potrivit anchetatorilor, mita ar fi fost oferită pentru protejarea societății în eventualitatea unor controale efectuate de instituție.

De asemenea, medicul veterinar Marin-Casian Paven este acuzat că ar fi primit, în mai multe rânduri, bani de la administratorii a două societăți comerciale.

Într-un caz, sumele ar fi fost oferite în legătură cu certificarea unor documente sanitar-veterinare necesare exportului sau comerțului intracomunitar cu bovine.

În cel de-al doilea caz, banii ar fi fost primiți pentru a nu dispune măsurile legale privind existența unor animale neidentificate corespunzător și pentru acoperirea neregulilor constatate.

Interdicții impuse de procurori

Pe durata controlului judiciar, cei trei inculpați nu au voie să exercite funcțiile publice în cadrul cărora procurorii susțin că ar fi fost comise faptele investigate.

Totodată, aceștia trebuie să se prezinte la organele de urmărire penală ori de câte ori sunt chemați și nu pot comunica cu persoanele indicate de procurori.

DNA precizează că, în cazul încălcării obligațiilor stabilite, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

Procurorii subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază toate persoanele cercetate.