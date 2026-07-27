Inspectorii vamali din Constanța au recunoscut în fața DNA că au luat mită. Ce pedepse au negociat cu procurorii

DNA Constanța a sesizat Tribunalul Constanța cu privire la trei acorduri de recunoaștere a vinovăției, pe fapte de luare și dare de mită, care îi vizează pe inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța dar și pe reprezentantul unei firme. Inspectorii vamali fuseseră arestați în mai 2026.

Este vorba despre:

SULIMAN DINER , inspector vamal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (5 acte materiale);

VÎLSAN BOGDAN , inspector vamal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale) și

G.G., reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Mită pentru a trece cu vederea controalele

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada noiembrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Suliman Diner în calitate de inspector vamal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța ar fi primit, în mod direct, sume de bani pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.

Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanți ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operațiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.

Din totalul acestor sume, inculpatul Suliman Diner a remis, la rândul său, suma de 17.900 de dolari americani și 29.800 de lei unui colaborator cu identitate atribuită din cauză, care își desfășoară activitatea în domeniul portuar. Ulterior, sumele de bani menționate anterior au fost predate organelor de cercetare penală de către colaborator.

La data de 09 aprilie 2026, inculpatul Suliman Diner ar fi primit de la inculpatul G.G. suma de 6.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, referitoare la operațiuni de vămuire solicitate în luna martie 2026 de societatea al cărei reprezentant este inculpatul G.G. Suma de bani ar fi fost remisă de inculpatul G.G. prin plasarea acesteia în autoturismul personal al inculpatului Suliman Diner.

În perioada ianuarie – aprilie 2026, inculpatul Suliman Diner ar fi primit, în mod direct, sume de bani necuantificate, pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.

Tarif: 200 de dolari americani pe un container

Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanți ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operațiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, iar la data de 26 aprilie 2026, din sumele astfel primite, inculpatul Suliman Diner ar fi remis suma de 10.000 de lei inspectorului vamal Vîlsan Bogdan, pentru acesta, precum și pentru ca o parte din sumă să fie distribuită și altor persoane din cadrul Biroului Vamal.

Totodată, în cursul lunii februarie 2026, inculpatul Vîlsan Bogdan ar fi pretins, în mod direct, de la reprezentantul unor persoane juridice, sume de bani în cuantum de 200 de dolari americani pe container, pentru sine și pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, respectiv pentru efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.

Acorduri de recunoaștere a vinovăției, închisoare cu suspendare

Facem precizarea că inculpații și-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, arată DNA.

În prezența avocaților, cei trei inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor, precum și cu modalitatea de executare a acestora, respectiv:

– pentru inculpatul Suliman Diner o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani;

– pentru inculpatul Vîlsan Bogdan o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani;

– pentru inculpatul G.G. o pedeapsă de un an și 6 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani;

Totodată, inculpaților li s-a interzis pe o perioadă de 2 ani, exercitarea drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Cei trei inculpați au fost de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe durate cuprinse între 60 și 120 de zile.

Cât au confiscat procurorii de la cei doi inspectori vamali

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra sumelor ce fac obiectul propunerii de confiscare specială de la inculpații Suliman Diner și Vîlsan Bogdan, precum și al propunerii de confiscare extinsă de la inculpatul Suliman Diner.

De asemenea, procurorii anticorupție au propus instanței sesizate cu acordul de recunoaștere a vinovăției:

– confiscarea specială de la inculpatul Suliman Diner a sumelor de 17.900 dolari americani și 36.300 lei, precum și confiscarea extinsă a sumelor de 73.526 dolari americani și 146.780 lei;

– confiscarea specială de la inculpatul Vîlsan Bogdan a sumei de 10.000 lei, primită cu titlu de mită.

Dosarele de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe cei trei inculpați au fost înaintate Tribunalului Constanța cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.