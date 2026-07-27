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Războiul din Ucraina, faza pe anticorupție: rețea de medici care produceau invalizi fictivi și un pat plin cu dolari

În Harkov, SBU și procuratura au reținut medici într-un caz de invaliditate fictivă.
Războiul din Ucraina, faza pe anticorupție: rețea de medici care produceau invalizi fictivi și un pat plin cu dolari
Sorina Matei
27 iul. 2026, 13:55, Știri externe
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În Harkov, angajați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei și ai procuraturii rețin medici suspectați de implicare în emiterea de certificate de invaliditate fictive.

Ofițerii de aplicare a legii desfășoară acțiuni de investigație în cadrul unei anchete privind o presupusă schemă de înregistrare ilegală a persoanelor cu dizabilități fictive.

Presa ucraineană transmite imagini din timpul perchezițiilor cu locații unde s-a găsit un pat pe care anchetatorii au pus teancuri de dolari.

Imagini SBU

De-a lungul timpului, autoritățile din Ucraina au destructurat mai multe rețele infracționale specializate în emiterea de certificate de invaliditate fictive. Aceste operațiuni, desfășurate și în orașul Harkov, vizează cadre medicale și intermediari care au facilitat obținerea ilegală de documente pentru sustragerea de la mobilizare.

  • Sume cerute: Tarifele pentru obținerea unui statut de invaliditate fictiv sau a unor avize medicale false au ajuns până la 20.000 de dolari per caz în schema coordonată la Kiev și Harkov, sau sume mai mici pentru adeverințe punctuale. 
  • Percheziții ample: Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Procuratura Generală au efectuat zeci de percheziții simultane la domiciliile suspecților, în instituții medicale și la sediul comisiilor medicale (MSEC/VLK) din Harkov și alte regiuni.
  • Modul de operare: Organizatorii identificau persoanele eligibile pentru încorporare, falsificau dosare medicale și influențau deciziile membrilor comisiilor de expertiză pentru a elibera certificate de invaliditate fără examene reale.

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