Dispărut în Pacific timp de peste o lună, un american a fost găsit în viață în largul insulelor Hawaii

Bărbatul, rămas fără catarg, combustibil și posibilitatea de a comunica, spune că a supraviețuit cu fulgi de ovăz, pește și apă obținută din condens, înainte de a fi observat de echipajul unei nave comerciale, relatează publicația New York Post.

A rămas blocat în larg după ce velierul s-a avariat

Kai Sato, în vârstă de 39 de ani, a plecat pe 7 iunie de pe insula Catalina, din California, într-o călătorie solitară spre Hawaii. La aproximativ două săptămâni după plecare, însă, velierul său a suferit o avarie majoră: catargul s-a rupt, combustibilul s-a terminat, iar telefonul mobil a rămas fără baterie.

Rămas în afara rutelor maritime intens circulate, navigatorul a fost purtat de curenții oceanici tot mai departe de traseul planificat, fără posibilitatea de a cere ajutor.

„Am plâns o săptămână întreagă”, a declarat acesta pentru presa americană, mărturisind că la un moment dat și-a pierdut speranța de a mai fi salvat.

A improvizat reparații și a supraviețuit cu resurse minime

După câteva zile de disperare, Kai Sato spune că a decis să încerce să își salveze singur ambarcațiunea.

Folosind țevi din PVC și vâsle de caiac, a improvizat reparații care i-au permis să controleze parțial velierul și să încerce să revină către ruta comercială dintre California și Hawaii.

În tot acest timp, hrana a fost extrem de limitată. Bărbatul a consumat rezervele de fulgi de ovăz rămase la bord, dar și pești și calmari care ajungeau accidental în barcă.

Pentru a se hidrata, a colectat condensul format din apa mării într-o găleată. „Pur și simplu lingeam acea apă ca să supraviețuiesc”, a povestit el.

Salvat după mai bine de o lună în derivă

După aproape o lună în care a încercat să revină spre culoarele maritime, Kai Sato a fost observat de echipajul unei nave comerciale care se îndrepta spre Hawaii.

Operațiunea de salvare nu a fost lipsită de dificultăți. Marinarii au avut nevoie de două încercări pentru a coborî o scară de frânghie până la velierul avariat, reușind în cele din urmă să îl aducă la bord.

Imediat după salvare, bărbatul a primit apă, fructe și haine curate. „Eram extaziat. Plângeam de fericire. Mi-au dat fructe și apă și au fost extraordinari”, a declarat acesta.

Își dorește să revină pe mare

În prezent, Kai Sato se află în Hawaii, unde este găzduit de o rudă. Cu toate acestea, experiența nu l-a făcut să renunțe la pasiunea pentru navigație.

Potrivit declarațiilor sale, intenționează să își continue planurile și să plece spre Filipine, însă de această dată la bordul unei ambarcațiuni mai mari și mai bine pregătite pentru traversări oceanice.

Povestea sa este considerată una dintre cele mai spectaculoase operațiuni de supraviețuire pe mare din ultimele luni, după ce a rezistat mai bine de o lună în mijlocul Oceanului Pacific, în condiții extreme.