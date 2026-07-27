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Trump a înfuriat-o pe Katy Perry după ce a folosit melodia ei într-un videoclip cu atacuri militare

Donald Trump a atras critici din partea cântăreței Katy Perry, după ce Casa Albă a folosit melodia ei „Firework” într-un videoclip ce prezenta atacuri militare.
Trump a înfuriat-o pe Katy Perry după ce a folosit melodia ei într-un videoclip cu atacuri militare
Ioana Târziu
27 iul. 2026, 14:08, Știri externe
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Trump și administrația sa au atras critici din partea lui Katy Perry, după ce au utilizat piesa sa celebra „Firework” în cadrul unui videoclip ce conținea atacuri militare, potrivit Euronews.

Contul oficial de TikTok al Casei Albe a folosit celebra piesă într-un videoclip ce includea imagini cu explozii. Postarea avea descrierea „Iranul a fost avertizat”.

Perry, și-a adăugat numele pe o lungă listă de muzicieni care au criticat administrația Trump pentru utilizarea neautorizată a melodiilor lor. Artista și-a exprimat furia pe X în acest weekend.

Artista nu a aprobat folosirea melodiei sale

„Sunt profund consternată și furioasă să văd «Firework» folosită pe contul TikTok al Casei Albe ca piesă de fundal pentru înregistrări video ale atacurilor militare. Nu am aprobat acest lucru, nu mi s-a cerut și nu tolerez absolut nimic”, a scris cântăreața.

De asemenea, Katy Perry a adăugat că „am scris această melodie ca să fie un imn al speranței, vindecării și puterii interioare pentru oamenii care trec prin cele mai întunecate momente personale. A vedea un mesaj de stimă de sine și înălțare transformat în armă pentru a crea coloana sonoră a distrugerii și violenței este o încălcare completă a tot ceea ce reprezintă melodia mea. Muzica mea este menită să aducă oamenii împreună. Nu să celebreze războiul”, potrivit sursei citate.

Trump a declarat că LeBron James „ar putea fi rasist”

În aceeași zi, președintele american a afirmat că starul NBA LeBron James „ar putea fi rasist”.

Întrebat cine consideră că este cel mai mare baschetbalist din toate timpurile, Michael Jordan sau LeBron James, Trump l-a ales fără ezitare pe Michael Jordan.

„Îmi este prieten. Joc golf cu el. Este un tip extraordinar. Cred că LeBron este… Poate că este rasist, dar poate că pur și simplu nu-l place pe Trump. Nu știu. Îmi plac doar oamenii cărora le plac și eu. Așa că îl aleg pe Michael Jordan”, a declarat președintele SUA.

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