Trump afirmă că LeBron James „ar putea fi rasist”, reluând schimbul de replici cu starul NBA

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, vineri noapte, cine consideră că este cel mai mare baschetbalist din toate timpurile, Michael Jordan sau LeBron James, Trump l-a ales fără ezitare pe fostul star al echipei Chicago Bulls.

„Michael Jordan îmi este prieten. Joc golf cu el. Este un tip extraordinar. Cred că LeBron este… Poate că este rasist, dar poate că pur și simplu nu-l place pe Trump. Nu știu. Îmi plac doar oamenii cărora le plac și eu, așa că îl aleg pe Michael Jordan”, a declarat președintele SUA.

Declarațiile au fost făcute după ce jurnalistul Peter Doocy, de la Fox News, a amintit de transferul lui LeBron James la Philadelphia Sixers și l-a întrebat pe Trump pe cine consideră drept cel mai bun jucător din istoria NBA.

LeBron James, susținător al adversarilor politici ai lui Trump

Relațiile dintre Donald Trump și LeBron James sunt tensionate de mai mulți ani. Baschetbalistul l-a criticat în repetate rânduri pe liderul de la Casa Albă și i-a susținut public pe contracandidații acestuia în ultimele trei alegeri prezidențiale: Hillary Clinton în 2016, Joe Biden în 2020 și Kamala Harris în 2024.

Conflictul dintre cei doi s-a accentuat încă din 2017, după ce Trump a retras invitația tradițională adresată campioanei NBA, Golden State Warriors, de a vizita Casa Albă, în contextul în care Stephen Curry anunțase că nu intenționează să participe la întâlnire. LeBron James și-a exprimat atunci sprijinul pentru Curry și a criticat decizia președintelui.

Michael Jordan, în vârstă de 63 de ani, a câștigat șase titluri NBA cu Chicago Bulls și a fost desemnat de cinci ori cel mai valoros jucător al ligii (MVP). LeBron James, în vârstă de 41 de ani, are patru titluri NBA și patru trofee MVP, fiind totodată liderul all-time al NBA la puncte marcate și jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în ligă.