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Baschetbalistul american LeBron James anunță că va părăsi echipa Los Angeles Lakers

Starul american LeBron James își va continua cariera pentru al 24-lea sezon în Liga profesionistă nord-americană (NBA), însă nu va mai evolua pentru Los Angeles Lakers.
Baschetbalistul american LeBron James anunță că va părăsi echipa Los Angeles Lakers
sursă foto: Ariana Ruiz/PI via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
30 iun. 2026, 19:47, Sport
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LeBron James, în vârstă de 41 de ani, le-a transmis oficial celor de la Lakers că echipa poate merge mai departe fără el, întrucât intenționează să joace în altă parte în sezonul 2026-2027, potrivit unor informații confirmate de agentul său, Rich Paul, pentru ESPN.

Decizia marchează sfârșitul unei etape importante în cariera sa la Los Angeles, unde a înregistrat performanțe de top în istoria clubului, inclusiv în puncte, pase decisive și aruncări de la distanță.

Potrivit acelorași surse, Golden State Warriors ar fi printre principalele echipe interesate de semnătura sa, în contextul deschiderii pieței de transferuri. De asemenea, plecarea lui Draymond Green din opțiunea contractuală a alimentat speculațiile privind o posibilă reconstrucție la Golden State.

În paralel, s-a discutat și despre scenarii complexe de schimburi care ar putea implica și Anthony Davis, precum și Washington Wizards.

LeBron James, cvadruplu campion și MVP în NBA, rămâne unul dintre cei mai influenți jucători din istoria baschetului, iar decizia sa deschide un nou capitol într-o carieră deja legendară.

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