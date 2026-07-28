Un oraș demn de un rege. LeBron James, prezentat oficial la Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers a oficializat luni transferul lui LeBron James, la trei zile după anunțul senzațional privind semnarea contractului.

Orașul se pregătește să-l întâmpine pe superstarul american.

Cel mai bun marcator din istoria ligii va purta numărul 23, la fel ca la Cleveland Cavaliers și, mai recent, la Los Angeles Lakers.

„Nu există nicio îndoială că LeBron (James) este unul dintre cei mai mari jucători de baschet din toate timpurile, iar cuvintele îmi lipsesc pentru a măsura impactul pe care îl va avea asupra acestei organizații”, a declarat Mike Gansey, președintele operațiunilor de baschet ale echipei Sixers, citat de Le Figaro.

„Sunt încântat să-l întâmpin pe LeBron James (…), unul dintre cei mai mari jucători din istoria NBA și unul dintre cei mai buni sportivi din toate timpurile”, a declarat, de asemenea, Josh Harris, proprietarul francizei.

LeBron James, un nou capitol în carieră

LeBron James se alătură uneia dintre cele mai vechi și emblematice francize din NBA și va încerca să aducă primul titlu la Philadelphia din 1983.

„Cred că pot contribui la transformarea echipei Philadelphia 76ers într-o echipă campioană și sunt foarte entuziasmat de ideea de a dinamiza o nouă bază de suporteri și de a porni în această aventură incredibilă pentru ultima oară”, a declarat LeBron James pe rețelele sale sociale după anunțarea deciziei sale, vineri.

Data prezentării lui LeBron James nu a fost încă anunțată, dar aventura la Philadelphia poate începe acum pentru LeBron James, care intră într-un nou capitol al lungii sale cariere (23 de sezoane, un record). Sezonul NBA 2026-2027 începe la jumătatea lunii octombrie.