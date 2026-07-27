U-BT Cluj-Napoca a transferat un titular al naționalei Estoniei. Kristian Kullamäe a semnat cu campioana României

U-BT a anunțat că fundașul Kristian Kullamäe va evolua pentru formația clujeană în stagiunea următoare, în urma transferului de la Lietkabelis Panevėžys.

Născut pe 25 mai 1999 în Tallinn, Estonia, Kullamäe măsoară 195 cm și evoluează atât pe poziția 1, ca și conducător de joc, cât și pe poziția 2, ca extremă, având profilul unui „combo guard”.

El este un membru de vază al naționalei Estoniei încă din 2019, călcându-i pe urme tatălui său, legendarul Gert Kullamäe. A evoluat în 5 partide la Campionatul European din 2025, izbutind medii de 13.8 puncte, 5.2 pase decisive și 3.8 recuperări.

De asemenea, în actuala campanie de calificări pentru Campionatul Mondial din 2027, fundașul din Tallinn a bifat 4 apariții pentru naționala țării sale, adunând medii de 12.3 puncte, 4 pase decisive și 3.8 recuperări, în 28.1 minute petrecute pe parchet, cele mai multe din lotul Estoniei.

A jucat în Estonia, Germania și Spania

Kristian Kullamäe și-a început cariera de jucător profesionist încă de la vârsta de 15 ani, în 2014, când a semnat cu Audentes, formație din prima ligă estonă. După două sezoane petrecute în țara natală, Kristian a optat pentru o experiență în Germania, la BiG Oettinger Rockets Gotha, cu care a promovat în prima ligă a Germaniei.

După încă un sezon petrecut în a doua ligă din Germania, la Baunach Young Pikes, conducătorul eston a petrecut trei ani în baschetul spaniol. În primele două sezoane, 2019-2020 și 2020-2021, a îmbrăcat echipamentele formațiilor Real Canoe NC și FIBWI Palma în LEB Oro, a doua ligă din Spania.

Prima întâlnire directă dintre U-BT și Kristian Kullamäe s-a consemnat în sezonul 2022-2023, când fundașul eston se afla la prima aventură în echipamentul celor de la Lietkabelis. Lituanienii s-au impus în ambele manșe în sezonul de debut al clujenilor în EuroCup, Kullamäe izbutind 14 puncte în Cido Arena, respectiv 13 puncte în BTarena. A adunat 64 de partide pentru Lietkabelis, ajutându-și echipa să ajungă în optimile EuroCup și să încheie pe ultima treaptă a podiumului în Lituania.

A urmat o nouă experiență în Spania, în perioada 2023-2025, de data aceasta alături de Surne Bilbao Basket. A încheiat primul sezon din Liga ACB cu medii de 10.1 puncte, 2.3 recuperări și 1.9 pase decisive, ca mai apoi, în al doilea sezon, să câștige titlul în FIBA Europe Cup.

Silvășan: „Un jucător inteligent”

Pentru stagiunea 2025-2026, Kristian s-a întors la Lietkabelis și a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formației pregătite de Nenad Čanak. În cele 41 de partide disputate în prima ligă lituaniană, el a înregistrat medii de 16 puncte, 3.1 pase decisive și 2.8 recuperări. În BKT EuroCup, Kristian a evoluat în 18 meciuri și a adunat medii de 12.1 puncte, 2.9 pase decisive și 2.8 recuperări.

„Este un jucător care știe să joace, în primul rând. Este un jucător inteligent care poate fi folosit atât pe poziția 1, cât și pe poziția 2. Are o mână foarte bună de la distanță, îl cunosc bine, l-am urmărit în ultimii ani și încă este un jucător tânăr, care mai poate crește mult. Evident, ca la orice alt jucător, ne-am uitat mult și la caracterul lui, iar Kristian este compatibil cu ceea ce ne dorim noi. Mă bucur că a ales să fie alături de noi și sper să avem succes împreună”, a declarat antrenorul campioanei României, Mihai Silvășan.

Kristian Kullamäe este este al optulea jucător transferat de U-BT pentru sezonul 2026-2027, după Bobe Nicolescu, Otis Livingston II, Jalyn McCreary, Dušan Beslać, Malcolm Hill, Javon Bess și Uroš Plavšić.