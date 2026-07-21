Campioana U-BT Cluj-Napoca va intra direct în play-off-ul Ligii Naționale de baschet și în sezonul 2026-2027

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Director al Federației Române de Baschet (FRB) și are la bază participarea formației clujene, pentru al doilea sezon consecutiv, în două competiții europene, anunță marți U-BT Cluj-Napoca.

Campioana României va evolua pe plan extern în EuroCup, a doua competiție europeană ca valore, și, pentru al doilea an consecutiv, în competiția regională din Europa de Est – ABA League (Liga Adriatică).

Potrivit hotărârii adoptate de forul național, U-BT Cluj va intra în play-off, la fel ca în ediția anterioară, de pe prima poziție a tabloului. Însă, echipa nu va beneficia de avantajul terenului propriu în niciuna dintre seriile eliminatorii.

Sezonul 2026-2027 al Ligii Naționale va reuni 14 echipe, care vor disputa sezonul regulat în sistem tur-retur, în perioada 3 octombrie 2026 – 16 aprilie 2027. Primele șase clasate se vor califica direct în play-off, în timp ce formațiile de pe locurile 7-10 vor disputa un turneu play-in pentru stabilirea ultimei echipe calificate în faza eliminatorie.

Play-off-ul este programat între 21 aprilie și 6 iunie 2027. Sferturile de finală, semifinalele și finala se vor disputa după sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”, iar finala pentru locul 3 și partidele de clasament pentru locurile 5-8 vor fi decise după sistemul „cel mai bun din trei meciuri”.

Consiliul Director al FRB a aprobat și regulamentul privind utilizarea jucătorilor străini. Toate echipele din LNBM vor putea înregistra câte șase jucători străini atât în lotul lărgit, cât și pe foaia oficială de joc. Cluburile participante în competițiile europene vor avea dreptul să înscrie șapte jucători străini în lotul lărgit, însă vor putea utiliza în meciuri tot maximum șase.

Totodată, toate echipele vor avea obligația de a avea permanent pe teren cel puțin un jucător român.