Dubai Basketball și Partizan, echipe de Euroligă, printre adversarele U-BT Cluj în grupele Ligii Adriatice la baschet masculin

U-BT Cluj este singura echipă românească din istorie participantă în competiția regională ABA League. Echipa din Cluj va disputa al doilea sezon consecutiv în Liga Adriatică, după ce în ediția precedentă a ajuns până în sferturile de finală.

Dubai Basketball și Partizan Belgrad sunt două dintre echipele din ABA League care evoluează și în Euroligă.

Din Grupa B mai fac parte SC Derby (Muntenegru), Zadar (Croația), Spartak Subotica (Serbia), Bosna BH Telecom (Bosnia și Herțegovina), Mega Basket (Serbia), Ilirija (Slovenia) și BC Vienna (Austria).

Grupa A este alcătuită din Steaua Roșie Belgrad, Buducnost Podgorica, Cedevita Olimpija Ljubljana, Cibona Zagreb, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, Borac Cacak, Krka, Siroki și Slovan Bratislava.

Numărul echipelor participante s-a mărit

Noul sezon al ABA League va reuni 20 de echipe, față de 18 în ediția precedentă. În prima fază a competiției, formațiile vor disputa meciuri tur-retur în cadrul grupelor. Primele patru clasate din fiecare grupă vor avansa în Top 8, în timp ce celelalte 12 echipe vor evolua în Play-Out. Punctele acumulate în prima fază vor fi păstrate pentru faza următoare.

În Top 8, echipele vor întâlni doar formațiile calificate din cealaltă grupă, într-un nou sistem tur-retur. Primele șase clasate se vor califica direct în play-off, în timp ce ocupantele locurilor șapte și opt vor disputa un turneu Play-In alături de primele două clasate din Play-Out, pentru ultimele două locuri disponibile în sferturile de finală.

Sferturile de finală se vor juca după sistemul „cel mai bun din trei meciuri”, iar sezonul se va încheia cu un turneu Final Four, programat în perioada 28-30 mai 2027. Gazda competiției finale urmează să fie stabilită ulterior.

Sezonul regulat al ABA League va debuta în ultimul weekend din septembrie, în intervalul 26-28 septembrie.

Directorul executiv al U-BT Cluj, Branko Cuić, a apreciat că grupa oferă încă din start dueluri de cel mai înalt nivel.

„O grupă pe care toți fanii și-o doreau, cu două echipe din Euroligă, Partizan si Dubai, încă de la începutul sezonului. Ne așteaptă meciuri de foc încă din prima fază. Sistemul este diferit, cu 20 de echipe în loc de 18, ceea ce înseamnă, automat, mai multe meciuri. Obiectivul nostru este același, de a termina în primele patru formații, pentru a putea merge în Play-Off, iar de acolo să atacăm Final Four-ul”, a declarat Cuić, potrivit unui comunicat al clubului.