U-BT Cluj-Napoca debutează în Italia în noul sezon al EuroCup la baschet masculin

Formația pregătită de Mihai Silvășan va participa pentru al cincilea sezon consecutiv în EuroCup, a doua competiție continentală ca valoare după Euroliga, și va încerca să obțină a patra calificare consecutivă în fazele eliminatorii.

Clujenii vor disputa primul meci pe 29 sau 30 septembrie, la Roma. Primul adversar al clujenilor, Maxima Roma, este un club nou înființat, apărut în această vară după relocarea și redenumirea fostei Pallacanestro Brescia. Formația din capitala Italiei a fost preluată de omul de afaceri americano-californian Paul Matiasic și va evolua în sezonul 2026-2027 în EuroCup în baza unui wild card acordat de organizatorii competiției.

Debutul pe teren propriu în noul sezon pentru campioana României va avea loc o săptămână mai târziu, tot împotriva unei formații italiene: Umana Reyer Veneția.

În grupa sa, U-BT va mai întâlni echipele Siauliai Basketball (Lituania), London Lions (Marea Britanie), Skyliners Frankfurt (Germania), La Laguna Tenerife (Spania) și Turk Telekom Ankara (Turcia).

Programul preliminar al echipei clujene este următorul:

TUR

Etapa 1 – 29-30 septembrie 2026:

Maxima Roma – U-Banca Transilvania

Etapa 2 – 6-7 octombrie 2026:

U-Banca Transilvania – Umana Reyer Veneția

Etapa 3 – 13-14 octombrie 2026:

Siaulai Basketball – U-Banca Transilvania

Etapa 4 – 20-21 octombrie 2026:

U-Banca Transilvania – London Lions

Etapa 5 – 27-28 octombrie 2026:

Skyliners Frankfurt – U-Banca Transilvania

Etapa 6 – 3-4 noiembrie 2026:

La Laguna Tenerife – U-Banca Transilvania

Etapa 7 – 10-11 noiembrie 2026:

U-Banca Transilvania – Turk Telekom Ankara

RETUR

Etapa 8 – 17-18 noiembrie 2026:

U-Banca Transilvania – Maxima Roma

Etapa 9 – 8-9 decembrie 2026:

Umana Reyer Veneția – U-Banca Transilvania

Etapa 10 – 15-16 decembrie 2026:

U-Banca Transilvania – Siaulai Basketball

Etapa 11 – 22-23 decembrie 2026:

London Lions – U-Banca Transilvania

Etapa 12 – 29-30 decembrie 2026:

U-Banca Transilvania – Skyliners Frankfurt

Etapa 13 – 5-6 ianuarie 2027:

U-Banca Transilvania – La Laguna Tenerife

Etapa 14 – 12-13 ianuarie 2027:

Turk Telekom Ankara – U-Banca Transilvania

Datele și orele exacte de disputare ale meciurilor urmează să fie stabilite.

În ediția precedentă, U-BT Cluj-Napoca s-a oprit în sferturile de finală ale EuroCup.