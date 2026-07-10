U-BT Cluj-Napoca debutează în Italia în noul sezon al EuroCup la baschet masculin

Formația pregătită de Mihai Silvășan va participa pentru al cincilea sezon consecutiv în EuroCup, a doua competiție continentală ca valoare după Euroliga, și va încerca să obțină a patra calificare consecutivă în fazele eliminatorii.
Clujenii vor disputa primul meci pe 29 sau 30 septembrie, la Roma. Primul adversar al clujenilor, Maxima Roma, este un club nou înființat, apărut în această vară după relocarea și redenumirea fostei Pallacanestro Brescia. Formația din capitala Italiei a fost preluată de omul de afaceri americano-californian Paul Matiasic și va evolua în sezonul 2026-2027 în EuroCup în baza unui wild card acordat de organizatorii competiției.
Debutul pe teren propriu în noul sezon pentru campioana României va avea loc o săptămână mai târziu, tot împotriva unei formații italiene: Umana Reyer Veneția.
În grupa sa, U-BT va mai întâlni echipele Siauliai Basketball (Lituania), London Lions (Marea Britanie), Skyliners Frankfurt (Germania), La Laguna Tenerife (Spania) și Turk Telekom Ankara (Turcia).
TUR
Etapa 1 – 29-30 septembrie 2026:
Maxima Roma – U-Banca Transilvania
Etapa 2 – 6-7 octombrie 2026:
U-Banca Transilvania – Umana Reyer Veneția
Etapa 3 – 13-14 octombrie 2026:
Siaulai Basketball – U-Banca Transilvania
Etapa 4 – 20-21 octombrie 2026:
U-Banca Transilvania – London Lions
Etapa 5 – 27-28 octombrie 2026:
Skyliners Frankfurt – U-Banca Transilvania
Etapa 6 – 3-4 noiembrie 2026:
La Laguna Tenerife – U-Banca Transilvania
Etapa 7 – 10-11 noiembrie 2026:
U-Banca Transilvania – Turk Telekom Ankara
RETUR
Etapa 8 – 17-18 noiembrie 2026:
U-Banca Transilvania – Maxima Roma
Etapa 9 – 8-9 decembrie 2026:
Umana Reyer Veneția – U-Banca Transilvania
Etapa 10 – 15-16 decembrie 2026:
U-Banca Transilvania – Siaulai Basketball
Etapa 11 – 22-23 decembrie 2026:
London Lions – U-Banca Transilvania
Etapa 12 – 29-30 decembrie 2026:
U-Banca Transilvania – Skyliners Frankfurt
Etapa 13 – 5-6 ianuarie 2027:
U-Banca Transilvania – La Laguna Tenerife
Etapa 14 – 12-13 ianuarie 2027:
Turk Telekom Ankara – U-Banca Transilvania
Datele și orele exacte de disputare ale meciurilor urmează să fie stabilite.
În ediția precedentă, U-BT Cluj-Napoca s-a oprit în sferturile de finală ale EuroCup.