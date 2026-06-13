CSM Oradea, vicecampioana României din baschetul masculin, îl păstrează pe Kris Richard pentru sezonul viitor

Kris Richard, cu prezențe și la echipa națională a României, urmează să evolueze pentru al nouălea sezon la clubul din Oradea.

Baschetbalistul este cel mai bun marcator din istoria clubului și deține un record major în competițiile europene. În sezonul recent încheiat a devenit cel mai bun marcator din istorie din FIBA Europe Cup, depășind borna de 1.000 de puncte înscrise exclusiv în tricoul CSM Oradea de-a lungul mai multor sezoane europene.

În stagiunea recentă, Richard a continuat să fie unul dintre principalii realizatori ai echipei, cu medii de aproximativ 16 puncte, 4 recuperări și aproape 4 pase decisive pe meci în FIBA Europe Cup, rămânând un reper constant în ofensiva orădenilor.

La nivel intern, jucătorul originar din Texas, care deține și cetățenia română, a depășit pragul de 3.800 de puncte în competițiile din România. Totodată, în luna mai a depășit 300 de meciuri disputate pe plan național, în Liga Națională, Cupa României și Supercupă, consolidându-și statutul de unul dintre cei mai longevivi baschetbaliști din istoria clubului.

CSM Oradea a obținut medaliile de argint în sezonul trecut din campionatul României, după o finală pierdută în patru meciuri cu U-BT Cluj-Napoca.