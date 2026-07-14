CSO Voluntari transferă un baschetbalist belgian remarcat în campionatul universitar american

Noul jucător de la CSO Voluntari, Allen Mukeba, s-a născut la Charleroi (Belgia) și măsoară 2,03 metri.

Baschetbalistul a evoluat timp de doi ani pentru Kansas City Roos, înainte de a face pasul la Oakland Golden Grizzlies, unde a avut sezonul carierei. În stagiunea 2024/25 a bifat 14,6 puncte, 7,5 recuperări, 2,3 pase decisive și 1,4 capace pe meci, cu un procentaj excelent de 56,9% la aruncările din acțiune, performanțe care i-au adus un loc în All-Horizon League Second Team și în echipa ideală a turneului conferinței.

Evoluțiile foarte bune i-au deschis drumul către Arizona State, formație din puternica Big 12, una dintre cele mai competitive conferințe din campionatul de baschet universitar american. În sezonul trecut a disputat 33 de meciuri pentru Sun Devils, având medii de 5,5 puncte și 3,5 recuperări în aproape 16 minute pe partidă.

Mukeba și-a încheiat aventura universitară în această vară, după ce nu a fost ales în Draftul NBA 2026.

După două prezențe consecutive în finala pentru locul 3, CSO Voluntari a încheiat doar pe a șasea poziție în sezonul trecut din campionat.