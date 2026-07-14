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CSO Voluntari transferă un baschetbalist belgian remarcat în campionatul universitar american

CSO Voluntari a anunțat marți transferul baschetbalistului belgian Allen Mukeba, jucător de 24 de ani, care evoluează pe poziția de extremă și vine după un parcurs complet în baschetul universitar american.
CSO Voluntari transferă un baschetbalist belgian remarcat în campionatul universitar american
sursă foto: CSO Voluntari
Petre Apostol
14 iul. 2026, 12:26, Sport
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Noul jucător de la CSO Voluntari, Allen Mukeba, s-a născut la Charleroi (Belgia) și măsoară 2,03 metri.

Baschetbalistul a evoluat timp de doi ani pentru Kansas City Roos, înainte de a face pasul la Oakland Golden Grizzlies, unde a avut sezonul carierei. În stagiunea 2024/25 a bifat 14,6 puncte, 7,5 recuperări, 2,3 pase decisive și 1,4 capace pe meci, cu un procentaj excelent de 56,9% la aruncările din acțiune, performanțe care i-au adus un loc în All-Horizon League Second Team și în echipa ideală a turneului conferinței.

Evoluțiile foarte bune i-au deschis drumul către Arizona State, formație din puternica Big 12, una dintre cele mai competitive conferințe din campionatul de baschet universitar american. În sezonul trecut a disputat 33 de meciuri pentru Sun Devils, având medii de 5,5 puncte și 3,5 recuperări în aproape 16 minute pe partidă.

Mukeba și-a încheiat aventura universitară în această vară, după ce nu a fost ales în Draftul NBA 2026.

După două prezențe consecutive în finala pentru locul 3, CSO Voluntari a încheiat doar pe a șasea poziție în sezonul trecut din campionat.

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