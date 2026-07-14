Transfer record la un club din Premier League. Al doilea cel mai scump fotbalist croat din istorie

Brighton va plăti aproximativ 54 de milioane de euro garantat, iar suma poate ajunge la 58 de milioane de euro prin bonusuri de performanță, potrivit Sky Sports.

În vârstă de doar 19 ani, Vušković a semnat un contract valabil până în vara anului 2031, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Transferat de Tottenham de la Hajduk Split în 2023, când avea doar 16 ani, fundașul a ajuns oficial la clubul londonez în 2025, însă nu a apucat să debuteze în tricoul primei echipe. Sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la Hamburg. După participarea la Cupa Mondială din această vară, unde a bifat un meci pentru naționala Croației, a cerut să fie transferat definitiv pentru a avea șansa de a juca constant.

Totuși, londonezii au inclus în acord două clauze importante. Spurs vor încasa 20% din suma unui eventual transfer viitor al lui Vušković și și-au asigurat dreptul de a egala orice ofertă primită de Brighton dacă fundașul va fi pus din nou pe piață.

Prin această mutare, Vušković devine cea mai scumpă achiziție din istoria lui Brighton. Totodată, este al doilea cel mai scump fotbalist croat din toate timpurile, fiind depășit doar de Joško Gvardiol, transferat de Manchester City de la RB Leipzig pentru aproximativ 90 de milioane de euro în 2023.

De asemenea, pentru Tottenham, vânzarea lui Vušković reprezintă a patra cea mai profitabilă din istoria clubului, după plecările lui Harry Kane, Gareth Bale și Kyle Walker.