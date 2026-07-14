Prima pagină » Sport » Transfer record la un club din Premier League. Al doilea cel mai scump fotbalist croat din istorie

Transfer record la un club din Premier League. Al doilea cel mai scump fotbalist croat din istorie

Brighton a oficializat marți transferul fundașului central croat Luka Vušković, în vârstă de 19 ani, de la Tottenham, într-o mutare care stabilește un nou record pentru club.
Transfer record la un club din Premier League. Al doilea cel mai scump fotbalist croat din istorie
sursă foto: Brighton
Petre Apostol
14 iul. 2026, 13:01, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Brighton va plăti aproximativ 54 de milioane de euro garantat, iar suma poate ajunge la 58 de milioane de euro prin bonusuri de performanță, potrivit Sky Sports.

În vârstă de doar 19 ani, Vušković a semnat un contract valabil până în vara anului 2031, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Transferat de Tottenham de la Hajduk Split în 2023, când avea doar 16 ani, fundașul a ajuns oficial la clubul londonez în 2025, însă nu a apucat să debuteze în tricoul primei echipe. Sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la Hamburg. După participarea la Cupa Mondială din această vară, unde a bifat un meci pentru naționala Croației, a cerut să fie transferat definitiv pentru a avea șansa de a juca constant.

Totuși, londonezii au inclus în acord două clauze importante. Spurs vor încasa 20% din suma unui eventual transfer viitor al lui Vušković și și-au asigurat dreptul de a egala orice ofertă primită de Brighton dacă fundașul va fi pus din nou pe piață.

Prin această mutare, Vušković devine cea mai scumpă achiziție din istoria lui Brighton. Totodată, este al doilea cel mai scump fotbalist croat din toate timpurile, fiind depășit doar de Joško Gvardiol, transferat de Manchester City de la RB Leipzig pentru aproximativ 90 de milioane de euro în 2023.

De asemenea, pentru Tottenham, vânzarea lui Vušković reprezintă a patra cea mai profitabilă din istoria clubului, după plecările lui Harry Kane, Gareth Bale și Kyle Walker.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
GSP.ro
În ce regiuni revin temperaturile de peste 30 de grade și unde sunt așteptate ploi. Prognoză de ultimă oră a meteorologilor ANM, pentru Gândul
Gandul
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
Cancan
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Libertatea
Cât de des trebuie înlocuite prelungitoarele electrice. Semnele de uzură pe care nu ar trebui să le ignori
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da