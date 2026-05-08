Fotbalist din Premier League, suspendat într-o anchetă privind mesaje pe rețelele de socializare

Clubul din Premier League AFC Bournemouth a anunțat vineri că fundașul Alex Jiménez a fost scos din lotul echipei, după ce clubul a deschis o investigație privind presupuse mesaje trimise de fotbalist unei adolescente.
sursă foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa
Petre Apostol
08 mai 2026, 15:35, Sport
Decizia vine după ce pe rețelele de socializare au apărut capturi de ecran care ar arăta conversații dintre internaționalul spaniol U21 și o fată despre care se afirmă că ar avea sub 18 ani, potrivit The Sun.

„AFC Bournemouth este la curent cu postările care circulă pe rețelele sociale și îl implică pe fundașul dreapta Alex Jiménez. Clubul înțelege gravitatea situației, iar cazul este investigat în prezent”, a transmis Bournemouth într-un comunicat.

„Ca urmare, Alex nu va fi inclus în lot pentru meciul de mâine din Premier League împotriva lui Fulham, iar clubul nu va face alte comentarii în acest moment”, se mai arată în poziția oficială a clubului.

Internaționalul spaniol de tineret a început la academia lui Real Madrid înainte de transferul la AC Milan, în 2023.

În septembrie 2025, Bournemouth l-a transferat sub formă de împrumut cu obligație de cumpărare. Prestațiile sale din acest sezon l-au transformat rapid într-un titular incontestabil în echipa antrenată de Andoni Iraola.

Jiménez a bifat 32 de apariții în toate competițiile pentru Bournemouth și a marcat un gol important în victoria cu 3-2 contra lui Liverpool FC.

Evoluțiile sale au contribuit la parcursul excelent al echipei, aflată în lupta pentru calificarea în competițiile europene.

