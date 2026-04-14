Antrenorul Andoni Iraola pleacă de la Bournemouth la finalul sezonului: „Este momentul potrivit să mă retrag”

Decizia a fost confirmată printr-un comunicat al clubului, care subliniază că despărțirea are loc de comun acord, după o perioadă considerată una dintre cele mai stabile și productive din istoria recentă a echipei.

În mandatul său, Iraola a contribuit la consolidarea statutului lui Bournemouth în Premier League. Sezonul 2024/25 a reprezentat punctul culminant, cu un total record de 56 de puncte și locul 9 în clasament, cea mai bună clasare egalată de club în era modernă.

„A fost o onoare să antrenez AFC Bournemouth și sunt mândru de ceea ce am realizat împreună. Sunt recunoscător jucătorilor, staffului și conducerii pentru sprijinul lor, dar și fanilor, care au fost extraordinari în toți acești ani. Simt că acesta este momentul potrivit să mă retrag, însă voi păstra mereu amintiri frumoase despre acest club”, a declarat Andoni Iraola.

Președintele clubului, Bill Foley, a evidențiat impactul antrenorului spaniol.

„Andoni a fost esențial în direcția pe care a luat-o acest club în ultimii trei ani. A adus intensitate, o filozofie clară și a ridicat nivelul echipei atât pe teren, cât și în afara lui. Îi suntem profund recunoscători pentru tot ce a realizat”, a spus Foley.

În prezent, AFC Bournemouth ocupă locul 11 în clasamentul Premier League, cu 45 de puncte (10 victorii, 15 remize). Anunțul vine la scurt timp după ce Bournemouth a realizat surpriza etapei în campionatul englez, învingând în deplasare liderul Arsenal Londra, scor 2-1.