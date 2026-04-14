Prima pagină » Sport » Antrenorul Andoni Iraola pleacă de la Bournemouth la finalul sezonului: „Este momentul potrivit să mă retrag”

Clubul englez AFC Bournemouth a anunțat oficial marți că antrenorul principal Andoni Iraola va părăsi echipa la finalul sezonului 2025/26, încheind astfel un mandat de trei ani pe banca formației din Premier League.
Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
14 apr. 2026, 17:18, Sport

Decizia a fost confirmată printr-un comunicat al clubului, care subliniază că despărțirea are loc de comun acord, după o perioadă considerată una dintre cele mai stabile și productive din istoria recentă a echipei.

În mandatul său, Iraola a contribuit la consolidarea statutului lui Bournemouth în Premier League. Sezonul 2024/25 a reprezentat punctul culminant, cu un total record de 56 de puncte și locul 9 în clasament, cea mai bună clasare egalată de club în era modernă.

„A fost o onoare să antrenez AFC Bournemouth și sunt mândru de ceea ce am realizat împreună. Sunt recunoscător jucătorilor, staffului și conducerii pentru sprijinul lor, dar și fanilor, care au fost extraordinari în toți acești ani. Simt că acesta este momentul potrivit să mă retrag, însă voi păstra mereu amintiri frumoase despre acest club”, a declarat Andoni Iraola.

Președintele clubului, Bill Foley, a evidențiat impactul antrenorului spaniol.

„Andoni a fost esențial în direcția pe care a luat-o acest club în ultimii trei ani. A adus intensitate, o filozofie clară și a ridicat nivelul echipei atât pe teren, cât și în afara lui. Îi suntem profund recunoscători pentru tot ce a realizat”, a spus Foley.

În prezent, AFC Bournemouth ocupă locul 11 în clasamentul Premier League, cu 45 de puncte (10 victorii, 15 remize). Anunțul vine la scurt timp după ce Bournemouth a realizat surpriza etapei în campionatul englez, învingând în deplasare liderul Arsenal Londra, scor 2-1.

Recomandarea video

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
Mihaela Bilic nominalizează cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște a românilor. Recomandarea pentru a evita spitalul
Gandul
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Costul boom-ului imobiliar pe fostele fabrici comuniste: zeci de mii de navetiști se sufocă zilnic între oraș și periurban. Masterplanul gândit la Iași
Libertatea
Cine erau tinerii care au murit în accidentul de la Snagov! Momentul impactului a fost FILMAT. David și Mihai aveau doar 20 de ani
CSID
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor