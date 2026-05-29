Messi a fost convocat în lotul Argentinei. Cu cine se va înfrunta în al șaselea Campionat Mondial

Sursa foto: Roberto Tuero/ZUMA Press Wire
Sorina Matei
29 mai 2026, 15:21, Sport
Federația Argentiniană de Fotbal a publicat lista cu 26 de jucători incluși în lotul final pentru Cupa Mondială din 2026.

Turneul va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Atacantul Lionel Messi a fost convocat în echipa națională de mondiale pentru a șasea oară. Anterior, clubul Inter Miami din Liga Majoră de Fotbal din America de Nord (MLS) a anunțat că atacantul în vârstă de 38 de ani a suferit o entorsă musculară la piciorul stâng. Nu a fost anunțat un calendar de recuperare.

Următorii au fost, de asemenea, convocați la echipa națională:

  • Portari : Emiliano Martinez, Jeronimo Rulli și Juan Musso;
  • Fundași : Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Leonardo Balerdi și Facundo Medina;
  • Mijlocasi : Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Valentin Barco, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Ezequiel Palacios, Thiago Almada si Nico Paz;
  • Atacanti : Nico González, Julian Álvarez, Giuliano Simeone, Flaco López și Lautaro Martínez.

Argentina este campioana mondială en-titre.

În faza grupelor viitorului turneu, va înfrunta Austria, Algeria și Iordania.

Cu echipa națională a Argentinei, Messi a câștigat Cupa Mondială (2022) și Copa América (2021, 2024), precum și aurul olimpic (2008).

Cu 48 de trofee în palmares, Leo Messi este cel mai decorat fotbalist din istorie.

