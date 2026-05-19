Hantavirus: Rozătoare capturate de cercetători, pentru a testa ipoteza transmiterii virusului de animale

Oamenii de știință din Argentina au început, marți, să studieze primele rozătoare capturate în Tierra del Fuego, pentru a testa ipoteza conform căreia animalele sunt cauza hantavirusului în zona Ushuaia, locul de unde a plecat nava de croazieră infectată de virus, relatează AFP.

Biologii locali și cei de la Institutul Malbran au verificat zeci de capcane pe care le instalaseră în seara precedentă în diverse zone împădurite din jurul orașului turistic Ushuaia, inclusiv în Parcul Național Tierra del Fuego din extremul sud al Argentinei.

Capcanele puse de cercetători au funcționat

Purtând mănuși și măști, experții au plasat cuștile în saci mari pentru a transporta rozătoarele. Niciunul dintre ei nu a vorbit cu jurnaliștii prezenți despre capturi, dar expresiile lor de satisfacție nu au lăsat loc de îndoială. „Capcanele au funcționat foarte bine. Au capturat ceea ce sperau”, aproximativ 70 de exemplare, a declarat pentru AFP un oficial local din domeniul sănătății.

Animalul țintă este un șobolan cu coadă lungă, o rozătoare nocturnă de pădure. Până la 150 de capcane formate din mici cuști metalice dreptunghiulare trebuie amplasate seara și verificate dimineața pe parcursul săptămânii, în speranța capturării unui număr suficient de rozătoare, pentru un test reprezentativ, mai specifică sursa.

Rezultatele, disponibile în patru săptămâni

Rezultatele ar trebui să fie disponibile în termen de patru săptămâni, după ce oamenii de știință vor preleva probe de sânge și țesut. Misiunea a fost mandatată în urma descoperirii focarului la bordul navei Hondius, unde au murit trei pasageri și care a declanșat o alarmă globală la începutul lunii mai. „Pacientul zero”, un olandez, petrecuse 48 de ore în Ushuaia înainte de a se îmbarca pe navă.