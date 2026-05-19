Prima pagină » Știri externe » O femeie a fost împușcată mortal de poliție în Jamaica, în timpul unui protest

O femeie a fost împușcată mortal de poliție în Jamaica, în timpul unui protest

O femeie a fost împușcată mortal de poliție în Jamaica, în timpul unui protest organizat față de o intervenție anterioară a forțelor de ordine.
O femeie a fost împușcată mortal de poliție în Jamaica, în timpul unui protest
Sursa foto: Pixabay/Thomas Breher
Oana Antipa
19 mai 2026, 22:19, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit, The Guardian, autoritățile au deschis o anchetă după apariția pe rețelele sociale a unor imagini surprinse de camere de supraveghere. În înregistrări se vede cum un polițist trage asupra unui vehicul aflat în apropierea protestului desfășurat duminică în localitatea Granville, din regiunea St James.

Victima, identificată drept Latoya Bulgin, în vârstă de 45 de ani, se afla la volanul mașinii în momentul în care a fost împușcată.

Potrivit Comisiei Independente de Investigații din Jamaica (Indecom), polițiștii desfășurau misiuni de control al mulțimii în timpul unui protest declanșat după moartea unui adolescent de 17 ani, Tjey Edwardson, împușcat de forțele de ordine pe 12 mai.

Imaginile distribuite online arată cum mai multe persoane coboară dintr-un microbuz oprit pe marginea drumului. Vehiculul începe apoi să se deplaseze înapoi spre șosea. Un polițist aflat în fața mașinii scoate arma și trage spre șofer, în timp ce în jur se aud țipete și oamenii fug.

Ulterior, polițiștii apar în imagini în timp ce scot trupul femeii din vehicul și îl transportă într-o autospecială. Presa locală a relatat că victima era mamă a doi copii și femeie de afaceri.

Poliția jamaicană a anunțat că polițistul implicat a fost suspendat pe durata anchetei.

Nu este primul incident în care sunt implicate forțele de ordine

Cazul a provocat reacții puternice în Jamaica. Partidul de opoziție People’s National Party a cerut o anchetă rapidă și transparentă și a atras atenția asupra numărului tot mai mare de persoane ucise de poliție.

Reprezentantul opoziției pe probleme de securitate națională, Fitz Jackson, a declarat că prea mulți jamaicani „se tem de poliție aproape la fel de mult cum se tem de infractori”.

Potrivit Indecom, 130 de persoane au fost ucise anul acesta de forțele de securitate din Jamaica.

Organizația pentru drepturile omului Jamaicans for Justice a afirmat că imaginile video demonstrează importanța camerelor independente de supraveghere și a cerut stocarea corespunzătoare a probelor în cadrul anchetei.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist
Gandul
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia