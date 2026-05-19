O femeie a fost împușcată mortal de poliție în Jamaica, în timpul unui protest

Potrivit, The Guardian, autoritățile au deschis o anchetă după apariția pe rețelele sociale a unor imagini surprinse de camere de supraveghere. În înregistrări se vede cum un polițist trage asupra unui vehicul aflat în apropierea protestului desfășurat duminică în localitatea Granville, din regiunea St James.

Victima, identificată drept Latoya Bulgin, în vârstă de 45 de ani, se afla la volanul mașinii în momentul în care a fost împușcată.

Potrivit Comisiei Independente de Investigații din Jamaica (Indecom), polițiștii desfășurau misiuni de control al mulțimii în timpul unui protest declanșat după moartea unui adolescent de 17 ani, Tjey Edwardson, împușcat de forțele de ordine pe 12 mai.

Imaginile distribuite online arată cum mai multe persoane coboară dintr-un microbuz oprit pe marginea drumului. Vehiculul începe apoi să se deplaseze înapoi spre șosea. Un polițist aflat în fața mașinii scoate arma și trage spre șofer, în timp ce în jur se aud țipete și oamenii fug.

Ulterior, polițiștii apar în imagini în timp ce scot trupul femeii din vehicul și îl transportă într-o autospecială. Presa locală a relatat că victima era mamă a doi copii și femeie de afaceri.

Poliția jamaicană a anunțat că polițistul implicat a fost suspendat pe durata anchetei.

Nu este primul incident în care sunt implicate forțele de ordine

Cazul a provocat reacții puternice în Jamaica. Partidul de opoziție People’s National Party a cerut o anchetă rapidă și transparentă și a atras atenția asupra numărului tot mai mare de persoane ucise de poliție.

Reprezentantul opoziției pe probleme de securitate națională, Fitz Jackson, a declarat că prea mulți jamaicani „se tem de poliție aproape la fel de mult cum se tem de infractori”.

Potrivit Indecom, 130 de persoane au fost ucise anul acesta de forțele de securitate din Jamaica.

Organizația pentru drepturile omului Jamaicans for Justice a afirmat că imaginile video demonstrează importanța camerelor independente de supraveghere și a cerut stocarea corespunzătoare a probelor în cadrul anchetei.