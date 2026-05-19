Student la Sorbona, condamnat la o lună de închisoare pentru că a votat „împotriva” evreilor într-un sondaj

Un student al prestigioasei universități Sorbona din Paris a fost condamnat, marți, la o lună de închisoare cu suspendare, după ce ar fi participat la un sondaj creat pe un grup de pe platforma de comunicare WhatsApp, intitulat „Evreii, pentru sau împotriva?”, relatează Le Figaro.

Studentul, în vârstă de 18 ani, a fost acuzat că a votat „împotriva” evreilor în sondaj. Tânărul a declarat pentru Le Figaro, prin intermediul avocatului său, că nu va face apel, chiar dacă sentința este una dură.

Altă studentă urmărită penal

O altă studentă, acuzată că ar fi exclus dintr-un grup de pe o altă rețea de socializare mai multe persoane cu nume evreiești, își așteaptă sentința, care a fost amânată de instanță din cauza unei probleme procedurale. Ea e urmărită penal pentru „hărțuire școlară” și „incitare la discriminare, ură sau violență împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane pe baza originii lor”, mai arată sursa.

Cei doi studenți au fost judecați în februarie anul trecut în fața instanței penale, verdictul fiind amânat până marți. A fost solicitată o pedeapsă de 10 luni cu suspendare pentru studentă și o pedeapsă de 3 luni cu suspendare pentru student, precum și participarea la un curs de comemorare a Holocaustului. În cazul în care nu vor participa la curs, s-a cerut o amendă în valoare de 4.000 de euro.

Cele două incidente au provocat un val de reacții la începutul anului universitar. Ministrul Învățământului Superior, Philippe Baptiste, a condamnat imediat aceste „acte antisemite” „ în termenii cei mai duri”, asigurând că „se va face tot posibilul pentru urmărirea penală” a autorilor.

Lege dedicată antisemitismului în universități

Ministrul Philippe Baptiste a mai declarat că „acest caz demonstrează nevoia urgentă de profesionalizare a acestor organisme (…) iar legea Levi-Fialaire va oferi această soluție încă de la 1 mai. Aceasta va garanta că faptele de o asemenea gravitate sunt examinate cu toată expertiza și imparțialitatea necesare”, potrivit aceleiași surse.

Această lege, care a intrat în vigoare la începutul lunii, prevede măsuri privind conștientizarea și sancțiunile disciplinare și face obligatorie crearea unor „referenți” dedicați luptei împotriva antisemitismului și rasismului în universități.

Primele incidente de acest fel au avut loc online, pe 24 august 2025, când un student a fost trimis tribunalului pentru minori din Perpignan, după ce a creat un sondaj intitulat „Evreii pro sau contra?” pe un grup WhatsApp pentru studenții din aceeași promoție.