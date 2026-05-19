Premieră în Europa. Un urs polar a fost depistat cu gripă aviară

Gripa aviară a fost depistată la un urs polar mort în arhipelagul arctic Svalbard, aceasta fiind prima dată când virusul a fost identificat la această specie în Europa, a anunțat marți o agenție guvernamentală norvegiană.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mai 2026, 19:27, Știri externe
Institutul Veterinar Norvegian a transmis într-un comunicat că a detectat gripa aviară și la o morsă moartă din Svalbard, care se află aproximativ la jumătatea distanței dintre Polul Nord și Europa continentală, potrivit Reuters.

„Descoperirile fac parte dintr-o tendință în care virusul gripei aviare înalt patogene este detectat din ce în ce mai des la mamifere în Europa”, a precizat institutul.

„În același timp, virusul s-a răspândit în zone noi în ultimii ani, inclusiv în Arctica, unde ar putea avea consecințe asupra populațiilor și ecosistemelor vulnerabile”.

Răspândirea globală a gripei aviare înalt patogene a alarmat guvernele și producătorii de păsări de curte după ce a devastat efectivele în ultimii ani, perturbând aprovizionarea, determinând creșterea prețurilor alimentelor și sporind riscul de transmitere la om.

Institutul norvegian a declarat că mamiferele pot fi infectate cu gripa aviară prin contact direct cu păsări sau alte mamifere și că investighează dacă virusul detectat la ursul polar și la morsa a fost adaptat în mod specific la mamifere.

Virusul detectat este de subtipul H5N5, care a fost găsit în ultimii ani în Svalbard la păsări, vulpi arctice și o morsă.

