FT: NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile și producția

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va cere săptămâna viitoare companiilor europene de armament să investească mai mult și să crească producția.
Iulian Moşneagu
16 mai 2026, 21:02, Știri externe
Rutte urmează să se întâlnească la Bruxelles cu reprezentanți ai marilor companii europene din industria de apărare. El le va cere să acționeze rapid și să pregătească anunțuri importante pentru summitul NATO de la Ankara, programat în iulie, au declarat pentru Financial Times persoane familiarizate cu discuțiile.

Înaintea reuniunii, companiilor li s-a cerut să transmită informații despre investițiile majore pe care le au în plan și despre capacitatea lor de a crește producția. Accentul este pus pe domenii precum apărarea antiaeriană și rachetele cu rază lungă de acțiune.

Rutte se întâlnește frecvent cu șefi ai industriei europene de apărare, însă o reuniune cu reprezentanți ai unui număr mare de companii este neobișnuită, au spus persoane din industrie. Întâlnirea arată presiunea din interiorul NATO pentru ca extinderea producției militare să fie vizibilă la summitul din Turcia.

Multe dintre cele mai mari companii de armament de pe continent, precum Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA și Leonardo, urmau să trimită reprezentanți la întâlnire.

NATO vrea ca industria europeană de apărare să ajute la îndeplinirea cererilor lui Trump privind creșterea cheltuielilor militare. Alianța încearcă astfel să răspundă nemulțumirilor acestuia, dar și să reducă dependența Europei de SUA, pe fondul îngrijorărilor privind angajamentul Washingtonului față de securitatea continentului.

„Este vorba despre a face creșterea cheltuielilor pentru apărare să pară mai concretă”, a spus unul dintre oficiali pentru FT.

Rutte vrea ca firmele europene din apărare să investească rapid, fără să aștepte neapărat comenzi mari din partea guvernelor.

Deși Europa a început să reducă deficitul de muniție, rachetele cu rază lungă de acțiune rămân o problemă importantă pentru mai multe capitale europene.

