Liderul senatorilor PSD anunță o „ofensivă” în Senat pentru apărarea companiilor profitabile ale statului

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat că social-democrații vor începe „o ofensivă” în Senat pentru apărarea companiilor profitabile ale statului.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
26 apr. 2026, 13:19, Politic

„Mâine, la Senat, începem ofensiva pentru apărarea companiilor profitabile ale statului de «taifunul Bolojan»”, a scris Zamfir pe Facebook.

Acesta susține că acțiunile statului ar urma să fie înstrăinate prin proceduri fără listare publică, prin negocieri directe.

„Marele jaf, pregătit în secret, prevede vânzarea accelerată de acțiuni – metoda ABB – fără LISTARE LA BURSĂ, prin negociere directă! Legea va bloca înstrăinarea, până la 31 decembrie 2027, a acțiunilor statului la companiile profitabile”, a adăugat Zamfir.

Partidul Social Democrat a solicitat, la începutul săptămânii, premierului Ilie Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu retragerea imediată din procedura legislativă a oricăror inițiative privind vânzarea unor companii de stat considerate strategice și profitabile.

Potrivit unui comunicat transmis de PSD, formațiunea critică lipsa de transparență în procesul decizional, susținând că nu au existat consultări nici cu partenerii de coaliție, nici cu miniștrii de resort ai partidului înainte de prezentarea acestor planuri.

